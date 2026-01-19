Abusi a scuola su otto alunne under 14: sospeso collaboratore scolastico

Il 28enne è accusato di violenza sessuale: secondo l’accusa avrebbe approfittato del ruolo per isolare le minori in alcuni locali dell’istituto. Indagini avviate dopo la denuncia e le confidenze alle insegnanti

collaboratore scolastico
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Avrebbe indotto otto alunne con meno di 14 anni a subire abusi sessuali, con contatti fisici forzati e trattenendole in luoghi isolati della scuola, per esempio nell’aula magna o negli antibagni, approfittando del ruolo di collaboratore scolastico in un istituto comprensivo della bassa reggiana. Per un 28enne, accusato di violenza sessuale, i carabinieri hanno eseguito la sospensione immediata dal pubblico servizio per un anno e l’obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore serali. Misure chieste dalla Procura di Reggio Emilia, disposte dal gip. L’indagine è partita da una denuncia dopo confidenze fatte dalle alunne a docenti.

