A Siderno nasce il movimento “Il Faro”, un progetto che vuole riportare la città di nuovo al centro

“Questo è il primo comunicato del Movimento “Il Faro”. Un nome che nasce da un’idea condivisa: Siderno è stata, per lungo tempo, il faro della Locride. Oggi non lo è più. Da questa consapevolezza nasce la nostra volontà di unirci per costruire un progetto di città capace di restituire a Siderno il ruolo e la centralità che merita. La Siderno che conosciamo oggi è il risultato di scelte compiute nel passato, a partire dagli anni ’50 fino ai primi anni 2000, per affrontare le sfide di allora. Oggi, però, il contesto è profondamente cambiato. Siderno va ripensata, immaginata e progettata di nuovo, con uno sguardo lungo, che guardi almeno al 2100″. Così in una nota il nuovo movimento.

“Da questa riflessione nasce il desiderio di costruire insieme la Siderno e la Calabria che vogliamo. Per questo abbiamo deciso di dare vita a un movimento composto da persone che condividano questa visione: un movimento che nasca per fare, non contro qualcuno o qualcosa. La nostra priorità è la costruzione di un gruppo: non un partito, ma una realtà politica nel senso più alto, civico e partecipativo del termine. Un movimento né di destra né di sinistra, che abbia come bussola il meridionalismo, il garantismo e l’inclusività”.

“Informiamo la cittadinanza che da alcuni mesi ci riuniamo con obiettivi condivisi di confronto e partecipazione. La riunione di ieri sera si è aperta con un minuto di silenzio come segno di solidarietà e di ferma condanna di ogni forma di violenza, con particolare attenzione alla violenza sulle donne. In tale contesto è stata avanzata la proposta di organizzare un futuro incontro/dibattito dedicato a questa tematica. Oggi, tuttavia, sentiamo il dovere di intervenire nel merito della vicenda che ha profondamente colpito la nostra comunità in seguito al passaggio del ciclone Harry”.

“Nel corso dell’incontro è stato presentato il lavoro “Lungomare – cantiere ideale”, elaborato dal gruppo Politiche, Cultura e Informazione, ed è stata ufficializzata una possibile data del Forum che si svolgerà a fine febbraio. Il tema dell’evento sarà “Lungomare – cantiere ideale”. Verranno invitati a partecipare tutti i gruppi politici del territorio e le associazioni, inclusa la maggioranza di governo cittadino. Il Forum sarà coordinato da due moderatori, ai quali è stato affidato anche il compito di definire il programma dell’iniziativa. Nel prossimo comunicato sarà presentato il programma ed il titolo definitivo del forum”.

“È stato inoltre presentato, in via sperimentale un questionario, che condivideremo nei nostri social, perchè è stato deciso di estenderne la diffusione a tutta la cittadinanza; che resterà aperto fino al 19 febbraio. ‘Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo’ H. Ford”.