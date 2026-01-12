A Reggio Calabria non si impara la lezione? Un albero vicino a una scuola rischia di crollare su bambini e genitori | VIDEO

“Viale Calabria: gravissimo pericolo per i cittadini! Siamo davanti alla scuola elementare Frangipane, sul Viale Calabria. Un albero fortemente inclinato rischia di crollare da un momento all’altro sulla testa di bambini e genitori. Decine di alberi sono in queste condizioni, come segnalato anche da tecnici e specialisti. A meno di 50 metri, pochi giorni fa, un altro albero è già caduto davanti alla farmacia. Non ci sono state vittime solo per puro caso. Qui non parliamo di allarmismi, ma di un pericolo reale e documentato”. E’ quanto si legge in un post sui social di Massimo Ripepi, che denuncia il rischio del crollo di un albero al Viale Calabria.

“Reggio Calabria purtroppo conosce già il prezzo dell’inerzia: al Gebbione un avvocato e il suo cane hanno perso la vita, così come in passato un altro cittadino. Oggi ho presentato formale richiesta di immediato abbattimento all’assessorato competente e al Sindaco facente funzione. Gli alberi pericolanti vanno rimossi subito e sostituiti con essenze compatibili con zone scolastiche e residenziali. La sicurezza dei cittadini non può aspettare. Prima che sia troppo tardi”. Di seguito il video.