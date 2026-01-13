A Reggio Calabria nasce una nuova associazione: gli obiettivi

È ufficialmente nata a Reggio Calabria l’Associazione Nexus APS, una nuova associazione di promozione sociale che si pone l’obiettivo di operare sul territorio con finalità sociali, culturali e di inclusione, promuovendo partecipazione, solidarietà e crescita della comunità. L’Associazione Nexus APS “intende essere uno spazio aperto di incontro e progettazione, capace di mettere in rete persone, competenze ed energie per rispondere ai bisogni sociali emergenti, valorizzare il capitale umano e rafforzare il senso di appartenenza al territorio”.

Alla guida dell’associazione è stato nominato Presidente Santo Surace, affiancato dal Vicepresidente Vincenzo Turiano. Il Presidente Santo Surace ha dichiarato: “Nexus nasce con l’idea di creare connessioni vere tra persone, istituzioni e realtà del territorio, per generare valore sociale e costruire insieme opportunità concrete di crescita e inclusione”. Il Vicepresidente Vincenzo Turiano ha aggiunto: “vogliamo essere una presenza concreta e utile per chi ha bisogno, partendo da azioni semplici ma fondamentali come il sostegno alimentare, per poi sviluppare progetti sempre più ampi e strutturati”.

L’Associazione ha già avviato una prima attività concreta sul territorio, attivando il servizio del banco alimentare, con l’obiettivo di sostenere famiglie e persone in difficoltà attraverso la distribuzione di generi alimentari di prima necessità. Nei prossimi mesi l’Associazione presenterà ufficialmente le proprie attività, i progetti in programma e le modalità di partecipazione, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, enti, scuole e organizzazioni del terzo settore in un percorso condiviso.