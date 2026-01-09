A Reggio Calabria nasce il “Social Point – Casa delle Donne”: il giorno dell’inaugurazione

Apre ufficialmente il “Social Point – Casa delle Donne”: uno spazio di comunità e luogo di cura e relazione. L’inaugurazione si terrà mercoledì 14 gennaio alle ore 17:30 in via Trento n. 9 a Reggio Calabria. Il progetto, promosso dalla Diaconia Valdese su impulso della Chiesa Valdese di Reggio Calabria, in collaborazione con ActionAid, Agedo Reggio Calabria, Non Una Di Meno Reggio Calabria, Adexo, EMERGENCY e Antigone – Osservatorio sulla ‘ndrangheta, nasce per essere uno spazio di comunità dedicato a donne e libere soggettività, con l’obiettivo di favorire percorsi di autodeterminazione, inclusione, supporto e orientamento.

Le info del progetto

Il progetto si articola su diverse aree di intervento: la promozione della coesione sociale, la prevenzione e l’orientamento sanitario, il supporto alla ricerca lavorativa e molto altro. Ogni servizio è pensato per favorire l’empowerment individuale in un ambiente sicuro e stimolante. L’inaugurazione sarà l’occasione per presentare questo progetto che si configura anche come laboratorio di partecipazione e socializzazione.

Il “Social Point – Casa delle Donne” si propone come un’entità dinamica: uno spazio che verrà anche arricchito grazie alle persone che lo frequenteranno. Questo spazio di comunità è anche un luogo in cui le persone possono sentirsi sicure e ascoltate, garantendo percorsi di inclusione e autodeterminazione. Durante il pomeriggio del 14 gennaio, i partner presenteranno le attività e gli ambienti del progetto. Sarà l’occasione ideale per scoprire da vicino i servizi offerti e le finalità sociali di questo nuovo spazio. Al termine della presentazione, la serata si concluderà con un buffet-aperitivo di benvenuto per festeggiare insieme l’avvio di questo nuovo percorso.