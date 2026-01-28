A Reggio Calabria la prima tappa del tour calabrese degli Alfisti: un appuntamento imperdibile

Sabato 31 Gennaio dalle 20:30 in poi a Pentimele esattamente all’interno del “Piazzale Ferrari”, dove si svolgerà la prima tappa del tour Calabrese. L’evento curato dal “Club Alfisti Etnei Reggio Calabria” con il suo referente Antonio Morabito che ne rappresenta la sezione. Ad allietare l’evento sarà presente anche un piccolo street food, per tutti gli appassionati di motori ed in particolare per il mondo degli “Alfisti” sarà un momento piacevole per ritrovarsi e come sempre condividere la passione per le auto per i motori. L’evento spiega Antonio Morabito è patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, con il quale è nata già un’interlocuzione positiva per poter promuovere questo tipo di eventi durante l’anno non solo all’interno della nostra meravigliosa Città ma anche su tutto il territorio metropolitano.