A Messina la Celebrazione eucaristica di San Sebastiano, patrono della Polizia municipale

Mercoledì 21 gennaio, alle ore 10.30, nella Chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani, S.E. Rev. Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo Metropolita di Messina, presiederà la Celebrazione eucaristica della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia municipale. Alla Santa Messa saranno presenti il Prefetto di Messina Cosima Di Stani, il Sindaco Federico Basile, il Vicesindaco Salvatore Mondello, l’Assessore con delega alla Polizia municipale Roberto Cicala, il cappellano del Corpo padre Gianfranco Centorrino, i cappellani militari delle Forze Armate, il comandante del Corpo Giovanni Giardina e le autorità civili e militari.

La ricorrenza di San Sebastiano, comandante della legione preposta alla sicurezza dell’imperatore Diocleziano, condannato a morte per aver abbracciato la fede cristiana, diventi occasione di riflessione sul “bene” che il Corpo di Polizia municipale rappresenta per tutta la cittadinanza messinese. In considerazione della Celebrazione, il ricevimento al pubblico è sospeso in tutti gli uffici del Corpo; durante la Santa Messa saranno comunque garantiti i servizi essenziali e di emergenza. Si comunica inoltre che in occasione della Cerimonia gli uffici preposti al ricevimento del pubblico, rimarranno chiusi per l’intera mattinata.