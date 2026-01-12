A Locri il geniale “A Mirror. Uno spettacolo falso e non autorizzato” | FOTO

“A Mirror. Uno spettacolo falso e non autorizzato”, un elettrizzante thriller dark ad alto tasso di ironia e adrenalina sta per approdare a Locri, con un cast d’eccezione. Si tratta di uno spettacolo imperdibile, che nasce dal nuovo testo di Sam Holcroft, che ha avuto un enorme successo nel West End londinese, affrontando temi come la libertà di parola, l’autoritarismo e la censura.

L’appuntamento della XXXI Stagione Teatrale della Locride 2025-2026, a cura del Centro Teatrale Meridionale per la Direzione artistica di Domenico Pantano, si terrà Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 21.00, all’Auditorium Palazzo della Cultura di Locri.

La versione italiana vede come protagonisti Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluca Musiu. La regia e la traduzione italiana sono di Giancarlo Nicoletti, le scene di Alessandro Chiti, le musiche originali di Mario Incudine, i costumi di Giulia Pagliarulo, disegno luci di Sofia Xella, aiuto regia Giuditta Vasile e la produzione è firmata da Altra Scena e Viola Produzioni.

In uno stato totalitario in cui il Ministero della Cultura deve approvare tutte le opere d’arte, il pubblico è accolto in quella che sembra essere una sala eventi addobbata per un matrimonio, per poi scoprire di essere coinvolto in una performance clandestina e senza autorizzazione. Cosa sia la verità è continuamente in discussione, i ruoli sono pronti a capovolgersi e le forze dell’ordine attendono in agguato. Ce la farà il gruppo di attori ribelli a portare lo spettacolo fino alla fine? E riuscirà il pubblico a evitare l’arresto per questo gesto di insubordinazione?

Qual è il confine fra politica, potere e arte? Siamo veramente liberi da qualsiasi forma di censura? I politici possono condizionare la libertà di espressione? E il pubblico ha bisogno di sentirsi dire la verità o una bugia?

“A Mirror” è uno spettacolo di teatro totale, ambiguo e sfuggente, in cui nulla è come sembra e che chiede al pubblico di essere continuamente parte attiva della messinscena.

Apprezzato anche dalla critica, che lo ha definito: “Sofisticato ed esilarante” Financial Times; “Incredibilmente originale. Teatro allo stato puro” Daily Mail; “Fuori dal comune, magnetico” The Guardian.

La rassegna, a cura del Centro Teatrale Meridionale, si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Locri, ed è co-finanziata con Risorse PAC 2014-2020 – Az. 6.8.3 – Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.