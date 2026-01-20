A Lamezia Terme e Catanzaro lo spettacolo “Tenente Colombo – Analisi di un omicidio”

Uno dei detective più apprezzati della televisione approda sul palcoscenico. “Tenente Colombo – Analisi di un omicidio” è uno dei gialli teatrali più avvincenti, inserito nella stagione di AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice. Lo spettacolo arriva per la prima volta in Italia, dopo aver riscosso un clamoroso successo in Inghilterra, America e Francia. Le vicende dell’iconico personaggio avranno due appuntamenti imperdibili: giovedì 29 gennaio al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme e venerdì 30 gennaio al Teatro Comunale di Catanzaro. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21.

Il pubblico potrà rivivere le atmosfere investigative che per lungo tempo hanno dominato la tv attraverso la serie di Richard Levinson e William Link, incentrata proprio sulle indagini del Tenente Colombo.

Le avvincenti indagini, dove Colombo vede oltre

L’unicità della messa in scena sta nel proporre al pubblico una storia che va oltre il giallo tradizionale. Fin dall’inizio, si è testimoni diretti del crimine, assistendo alla meticolosa pianificazione e all’esecuzione dell’omicidio. La tensione non risiede in “chi”, ma come verrà incastrato il colpevole e nella brillantezza con cui il Tenente risolverà la macchinazione perfetta. Curata in ogni dettaglio per mantenere intatto il fascino e l’arguzia del format originale, è un trionfo di suspense psicologica e di indagine cerebrale.

La trama del piano perfetto

Il cuore pulsante di “Tenente Colombo – Analisi di un omicidio” è un intreccio di lussuria, cupidigia e geniale follia. Il Dottor Fleming è uno psichiatra di New York acclamato e di successo, intrappolato in un matrimonio che non tollera più. Sua moglie è una donna possessiva ma facoltosa, e il denaro è l’unica ragione per cui Fleming ha accettato il vincolo. Con la sua giovane amante Susan, lo psichiatra architetta quello che crede essere il piano perfetto: un omicidio privo di tracce, un capolavoro di depistaggio mentale.

Una produzione e un cast stellare

A dirigere questa complessa macchina scenica c’è Marcello Cotugno, uno dei registi più apprezzati per la sua capacità di calibrare tensione e sottili sfumature psicologiche. Il cast sarà composto da una squadra di talenti che daranno vita ai personaggi. Gianluca Ramazzotti e Pietro Bontempo saranno i protagonisti maschili, affiancati dalle attrici Caterina Misasi e Samuela Sardo. A completare la compagnia, ci sarà la partecipazione straordinaria di un’icona della scena italiana: Nini Salerno.

Il duello mente contro mente

L’indagine al centro di “Tenente Colombo – Analisi di un omicidio” è più simile ad un duello intellettuale ad alta tensione. Da un lato la mente fredda e calcolatrice del Dottor Fleming, convinto di aver anticipato ogni mossa, e dall’altro il genio investigativo di Colombo intento a cercare l’unica cosa che l’omicida non è riuscito a nascondere: l’errore umano. Lo spettacolo promette di tenere il pubblico incollato alla poltrona, assistendo ad un gioco di specchi in cui la verità è già nota, ma la sua dimostrazione sembra impossibile.

L’evento è realizzato con risorse PAC 2014-20 erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione Teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura

I biglietti per “Tenente Colombo – Analisi di un omicidio” potranno essere acquistati rispettivamente presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro e presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191, oppure 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org.