A Cosenza la campagna itinerante contro il declino cognitivo “Fai sport, leggi un libro!”

Prende il via il 5 febbraio, in provincia di Cosenza, la campagna itinerante “Fai sport, leggi un libro!”, organizzata dalla UST CISL di Cosenza a sostegno della campagna nazionale promossa dalla CISL insieme alla Federazione CISL Scuola, alla FNP CISL, a Edizioni Lavoro e a IAL e alla Fondazione Ezio Tarantelli. Un’iniziativa che nasce dalla consapevolezza che, soprattutto oggi, nell’era della distrazione, sia necessario favorire e incentivare tra le persone e in particolare tra i giovani, la buona lettura. La lettura frammentata, l’eccessiva digitalizzazione e la vita frenetica stanno modificando profondamente il rapporto con il sapere e i processi di elaborazione mentale.

In questo contesto, la CISL di Cosenza ha inteso promuovere un percorso di sensibilizzazione contro l’impoverimento cognitivo, programmando una serie di incontri sul territorio provinciale che si svilupperanno nell’arco di circa due mesi e che si svolgeranno in alcuni istituti scolastici dei comuni di Trebisacce, San Giovanni in Fiore, Rende, Castrovillari, Corigliano-Rossano e Cetraro.

L’iniziativa rappresenta anche una importante occasione di incontro e dialogo con il mondo giovanile e studentesco, finalizzata a far conoscere la CISL, i suoi valori, la sua funzione sociale e il suo impegno a favore delle nuove generazioni, promuovendo una cultura della partecipazione, della consapevolezza e della responsabilità. Sarà un momento di confronto con gli studenti sul valore della lettura, sullo strumento del libro, essenziale per allenare la mente ma anche una opportunità per ribadire la centralità del confronto e aggiornamento delle competenze tra le generazioni.

La prima tappa si svolgerà a Trebisacce presso l’Istituto di Istruzione Superiore – Polo Tecnico Professionale “Aletti-Filangieri”, diretto dal dirigente scolastico Alfonso Costanza. L’incontro sarà coordinato dalla giornalista Fiorenza Gonzales e vedrà la partecipazione di Michele Sapia, segretario generale UST CISL Cosenza; Andrea Benvenuti, direttore di Edizioni Lavoro; Rosaria Miletta, sub commissario IAL Calabria; Enzo Groccia e Raffaele Zunino, rispettivamente segretari provinciali delle Federazioni CISL Scuola e FNP CISL; Federica Beltrano, responsabile del Coordinamento provinciale Giovani CISL, e la psicologa Martina Montalto.

Durante l’incontro sono previsti momenti di dialogo, confronto e socializzazione con gli studenti. L’iniziativa sindacale rappresenta, dunque, un’opportunità per parlare con i giovani, promuovere la lettura come risposta concreta al rischio di declino cognitivo e rafforzare il legame tra il sindacato e le nuove generazioni, come impegno condiviso per le persone e il lavoro. Il messaggio conclusivo resta chiaro: fare sport ogni giorno e leggere un libro significa investire sul proprio futuro, costruendo una società più equa e un modello di sviluppo più sostenibile.