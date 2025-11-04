Vibo Valentia, cinghiali in fila alla Posta: sembravano pronti a ritirare la pensione, cresce la paura tra i cittadini

Una famiglia di cinghiali nel pieno centro di Vibo Valentia. Gli ungulati sono stati visti nella serata di ieri passeggiare nei pressi dell’Ufficio postale di via Dante Alighieri, in pieno centro cittadino. Gli animali si muovevano con apparente tranquillità, sostando lungo la carreggiata e nelle aree circostanti, senza alcun segno di timore nei confronti delle auto o dei passanti. Sui social non sono mancati i commenti ironici: qualcuno ha scritto che “evidentemente erano in fila per il pagamento delle pensioni“, a sottolineare con sarcasmo una situazione ormai fuori controllo che alimenta la preoccupazione dei cittadini.

L’episodio riaccende infatti il dibattito sulla presenza sempre più frequente dei cinghiali nelle zone urbane, un fenomeno che si registra da tempo in diverse località della provincia e che pone questioni legate alla sicurezza e al rischio di incidenti. Sulla vicenda è intervenuto il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Francesco Colelli, che ha espresso forte preoccupazione per la mancanza di interventi regionali. “In questi mesi, più volte – ha detto – ho chiesto in commissione l’intervento della Regione Calabria, con convocazione ufficiale. Non è mai arrivata risposta. Solleverò nuovamente il problema“. Intanto, tra i cittadini di Vibo cresce la preoccupazione per una presenza sempre più invadente anche nelle ore serali e nei quartieri centrali.