Venezuela, Tajani: “crisi preoccupante, Maduro in difficoltà. Monitoriamo situazione italiani”

“In Venezuela la situazione è preoccupante, è chiaro che Maduro è in difficoltà, vedremo come si evolverà la situazione“. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della premiazione del ‘Collare d’oro’ al Foro italico, sulla situazione in Venezuela. “È una crisi molto complessa, gli Stati Uniti stanno dispiegando un’imponente forza militare via mare. Il governo italiano non ha riconosciuto il risultato elettorale indicato da Maduro, quindi in Venezuela formalmente non abbiamo un ambasciatore ma un incaricato d’affari.

Stiamo seguendo con le nostre rappresentanze diplomatiche e con interventi diretti da Roma le vicende di Alberto Trentini e di tutti i nostri connazionali fermati“, ha aggiunto il vicepremier Tajani in un’intervista a “Il Mattino”.