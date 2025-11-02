“Uscirete a mezzanotte”: è già esplosa la protesta della Fiorentina. A Reggio Calabria invece…

A Firenze già protestano, dopo poche settimane. Ma non è strano: è normalità. Ci sta. Un avvio di torneo disastroso, per una delle storiche piazze italiane e del calcio italiano. La Fiorentina annaspa, è penultima, non ha mai vinto finora in questa stagione, ha soli 4 punti, Pioli rischia e la rabbia esplode. Oggi, dopo la sconfitta interna contro il Lecce, cori degli ultrà fuori dallo stadio: “uscirete a mezzanotte” hanno cantato i tifosi. La protesta è legittima, in questo caso anche nella tempistica. Poi però ci viene in mente la situazione di Reggio Calabria e della Reggina. Per due anni, e non per due mesi, nonostante umiliazioni e figuracce, cori, supporto e difesa a oltranza. Risultati? Quelli di oggi. Ennesima vergogna e contestazioni, ora sì, ma è troppo tardi…