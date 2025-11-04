USA e Corea del Nord lavorano sottotraccia a incontro Trump-Kim

Si rincorrono le voci su un possibile incontro fra Donald Trump e Kim Jong Un. Secondo l’intelligence sudcoreana (Nis), gli attesi colloqui potrebbero concretizzarsi nel 2026, dopo le consuete esercitazioni militari che vedono impegnati Stati Uniti e Corea del Sud e che sono previste per marzo. A riferirne è l’agenzia sudcoreana Yonhap, che scrive di “grandi probabilità“.

“Nonostante non si sia materializzato il tanto atteso vertice tra Corea del Nord e Stati Uniti in occasione del summit dell’Apec (in Corea del Sud), vari canali confermano che la Corea del Nord si prepara dietro le quinte al dialogo con gli Usa“, ha dichiarato il deputato sudcoreano Lee Seong-kweun, dopo un briefing dell’intelligence secondo cui Kim vorrebbe il dialogo con Trump. All’epoca del primo mandato del tycoon alla Casa Bianca furono tre gli incontri tra Trump e Kim, l’ultimo nel 2019.