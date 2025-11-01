UNARMA Cosenza promuove un corso di inglese per i Carabinieri di Scalea: “formazione e professionalità al servizio del cittadino”

Il Segretario Provinciale di Cosenza, Dr. Antonio Cardamone, di UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri, ha promosso e organizzato un corso gratuito di lingua inglese rivolto ai propri iscritti appartenenti alla Compagnia Carabinieri di Scalea, finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche operative dei militari impegnati quotidianamente sul territorio.

Il corso, realizzato in collaborazione con la struttura “Punto Luce”, che ha messo a disposizione i propri locali per lo svolgimento delle lezioni, ha registrato un’elevata partecipazione e un riscontro estremamente positivo da parte dei colleghi. L’ultima lezione si è tenuta presso la Biblioteca Comunale di Scalea (CS), concessa per l’occasione, alla presenza di numerosi partecipanti e autorità.

Cardamone dichiara: “Questo corso nasce dal desiderio di offrire ai nostri iscritti un’occasione concreta di crescita professionale. È stato mirato in modo specifico alle interazioni con cittadini stranieri e comunità internazionali, ma anche a tutte quelle operazioni di controllo che fanno parte della quotidianità del servizio — come la richiesta dei documenti, ispezioni e le verifiche di routine — che possono sembrare gesti banali, ma che, se condotti con una maggiore padronanza della terminologia specifica nella lingua inglese, diventano più semplici ed efficaci. Il riscontro ottenuto, con un’ampia e convinta partecipazione, conferma la bontà dell’iniziativa e l’interesse reale verso la formazione.”

Cardamone continua: “Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’Associazione Punto Luce per la generosa disponibilità dei propri spazi, al Sindaco di Scalea, Mario Russo, per la sensibilità e l’attenzione dimostrate garantendo la disponibilità della biblioteca comunale per la chiusura del corso e infine al Professore Leonardo Marino che ha profuso il massimo impegno in questa iniziativa esternando la sua grande stima e ammirazione verso l’Arma dei Carabinieri. È grazie alla collaborazione tra istituzioni e realtà associative che si riescono a realizzare progetti di così alto valore professionale e umano.”

Cardamone conclude: “Questo corso rappresenta solo una delle tante attività che UNARMA porta avanti quotidianamente. L’obiettivo è quello di sostenere i colleghi non solo nelle rivendicazioni sindacali, ma anche nel loro percorso di crescita e qualificazione professionale, valorizzando il ruolo del Carabiniere nella società.”

A chiudere, il Segretario Generale Regionale Calabria, Fabio Riccio, presente all’ultima lezione, ha voluto sottolineare:“Il lavoro svolto dalla Segreteria Provinciale di Cosenza è esemplare e riflette pienamente lo spirito di UNARMA: essere presenti, propositivi e concreti. La formazione e la crescita professionale dei nostri iscritti restano una priorità assoluta, perché competenza e preparazione significano dignità e rispetto per chi indossa l’uniforme.”