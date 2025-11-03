Un messaggio per la mamma, proveniente dal 1916: una storia commuovente che ha attraversato l’oceano

Questa è la storia di Malcolm Alexander Neville, 28 anni, soldato australiano, che ha scritto una lettera alla madre mentre navigava verso la guerra in Francia, da cui non ha più fatto ritorno. Era il 15 agosto 1916, quando il ragazzo gettò la lettera in mare dentro una bottiglia, ritrovata soltanto adesso, su una remota spiaggia d’Australia vicino ad Esperance, 750 km a sud di Perth nel Western del Paese.

“Tutto va bene. Il cibo finora è molto buono, con l’eccezione di un pasto, che abbiamo gettato in mare”, aveva scritto il soldato semplice- “il tuo amato figlio Malcolm, da qualche parte nell’oceano”.

Il messaggio chiedeva alla “persona che trova questa bottiglia” di mandare il contenuto alla madre nella piccola cittadina di Wilkawatt in South Australia. A trovarla è stata una donna, Debra Brown, che ha trovato la bottiglia dopo 109 anni mentre raccoglieva rifiuti sulla spiaggia. Si ritiene che la bottiglia sia emersa dopo una severa tempesta.

La donna è riuscita a contattare una pronipote del soldato, Herbie Neville, a Alice Springs, attraverso il sito web dell’Australian War Memorial. Ciò che sappiamo di Malcolm Alexander Neville e che sbarcò in Gran Bretagna nel settembre 1916. Fu mandato in Francia in dicembre, combatté con il 48simo battaglione di fanteria dal febbraio 1917. Venne ucciso in combattimento nella battaglia di Bullecourt l’11 aprile, e fu sepolto in un cimitero di Londra. Una storia che desta stupore e grande commozione, e che mette in luce ancora una volta, l’amore indissolubile di un figlio verso la madre.