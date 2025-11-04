U19 Eccellenza, Catanzaro affronta Brindisi: esordio per Idone

Partita di cartello alle 19 al PalaPulerá tra i baby giallorossi di Catanzaro ed i corrispondenti biancoblu di Brindisi, valevole per la quinta giornata d’andata del campionato giovanile nazionale Under 19 Eccellenza. Gli aquilotti sono chiamati a difendere la vetta, ancorché in condominio, contro un team di tutto rispetto che, al di là del blasone della società, è particolarmente desideroso di scalare una classifica, fin qui, molto avara.

Il roster del duo Sabbatino-Tunno potrà fare affidamento sull’esordio del nuovo innesto Peppe Idone, al quale società e staff tecnico porgono un affettuoso benvenuto. Più nello specifico, Idone, centro, cl.2007 di cm.200, provenienza Redel Viola Reggio Calabria, si è già fatto molto apprezzare in questo mese trascorso allenandosi al Pala Pulerá, tanto per le doti tecniche, che umane.

Di certo, Idone aggiungerà atletismo, centimetri, fisicità e peso specifico nella pitturata al roster giallorosso, inoltre garantendo una soluzione di spessore in più a quelle sulle quali lo staff tecnico catanzarese sta già facendo affidamento. Benvenuto Peppe e forza aquilotti.