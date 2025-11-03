Trump: “Netanyahu ragazzo dal grande talento, in Israele non lo trattano bene”

Donald Trump torna a spendere parole d’elogio per Benjamin Netanyahu definendolo “un ragazzo di grande talento” e “il tipo di persona di cui c’era bisogno in Israele“. Nel corso di un’intervista rilasciata al programma ’60 Minutes’ della Cbs, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha aggiunto “non credo che lo trattino molto bene. È sotto processo per alcune cose, e… penso che dovremmo… sai, noi… saremo coinvolti per aiutarlo un po’, perché penso che sia molto ingiusto“.

Non è la prima volta che il presidente degli Stati Uniti chiede un intervento nel processo in corso a Netanyahu, accusato di corruzione, frode e abuso di ufficio. Il 13 ottobre, nel suo discorso alla Knesset dopo l’annuncio di un accordo di cessate il fuoco, Trump ha chiesto al presidente israeliano Isaac Herzog di perdonare Netanyahu, affermando: “Questo è stato uno dei più grandi presidenti in tempo di guerra… a chi diavolo importa di queste accuse?“. A fine giugno, in seguito alla guerra tra Israele e Iran, Trump ha chiesto a Israele di annullare il processo a Netanyahu, definendolo una “caccia alle streghe“.