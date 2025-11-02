Tremendo incidente sulla SS106: due feriti estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco sulla SS106 nel tratto di Copanello di Stalettì (CZ), dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una Peugeot e un’Audi. La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – distaccamento di Soverato – ha operato per estrarre il conducente e la passeggera che si trovavano a bordo della Peugeot, rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo a seguito dell’impatto. I due sono stati messi in sicurezza e consegnati al personale sanitario del Suem 118 per le cure e il successivo trasferimento in ospedale.

Il conducente dell’Audi, uscito autonomamente dal veicolo, è stato anch’esso affidato ai sanitari per accertamenti. I Vigili del Fuoco sono inoltre intervenuti per la messa in sicurezza delle vetture coinvolte e dell’intero tratto stradale.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi e gli adempimenti di competenza. La SS106, nel tratto interessato, è attualmente chiusa in direzione Soverato, con uscita obbligatoria a Squillace Lido verso la Var/A. Intervento in atto.