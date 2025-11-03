Tragedia di Capizzi, la solidarietà di Cisl Sicilia e Cisl Messina | DETTAGLI

Vicinanza alla famiglia e alla comunità di Capizzi per il grave episodio avvenuto nella serata di sabato arriva dalla Cisl Sicilia e dalla Cisl Messina attraverso i segretari generali Leonardo La Piana e Antonino Alibrandi. “È inaccettabile che un giovane possa perdere la vita in queste situazioni. È un episodio che, in un piccolo paese come Capizzi, sconvolge ancora di più tutta la comunità. Lo riteniamo un fatto molto grave e siamo preoccupati perché vede protagonisti giovani con davanti una vita intera da costruire, come stava facendo Giuseppe che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.”

“Serve costruire una rete sociale che faccia comprendere ai nostri giovani come la vita deve essere vissuta immaginandola come un dono per costruire un futuro migliore. Sembra che i nostri ragazzi non diano più valore alla vita e questo è un campanello d’allarme per tutti e che nell’ultimo periodo continua a suonare in tutto il territorio e che ci chiama tutti ad intervenire con senso di responsabilità, partecipazione e concretezza per dare strumenti di crescita sociale anche nei piccoli comuni delle aree interne”. La Cisl siciliana e messinese ritengono che occorra stimolare la partecipazione attiva tra istituzioni, forze dell’ordine, politica e parti sociali per costruire strumenti ed opportunità di crescita valoriale e sociale alle nuove generazioni.