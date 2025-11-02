Tennistavolo, terza vittoria per la Top Spin Messina: Marcozzi battuta a Villa Sante con un secco 3-0

E tre. La Top Spin Messina WatchesTogether stende 3-0 la Marcozzi Cagliari all’esordio casalingo stagionale. Dopo due vittorie in trasferta la squadra del presidente Giorgio Quartuccio sfodera una prestazione da applausi e prosegue la sua marcia, nel giorno dell’atteso ritorno davanti ai propri tifosi nella rinnovata palestra di Villa Dante. I ragazzi guidati in panchina dal tecnico Marco Faso conquistano i tre punti e occupano il secondo posto in classifica insieme alla Bagnolese a quota 8, ad una sola lunghezza dalla capolista Sassari, l’unica sin qui a centrare sempre successi pieni. Vladislav Ursu, Frane Tomislav Kojić e Danilo Faso i protagonisti con un sigillo a testa.

Gara valida per la terza giornata di Serie A1 di tennistavolo maschile, diretta dall’arbitro Raffaele D’Ambrogio di Messina. Nel singolare d’apertura, 3-1 di Vladislav Ursu contro Federico Vallino Costassa. Tuttavia, era stato il giocatore in forza ai sardi ad approcciare meglio, andando subito sul 7-1 e aggiudicandosi il set per 11-4. Ursu ha risposto col 4-0 iniziale nella seconda frazione, guadagnando poi ulteriore terreno (7-2). Sul 10-5, il moldavo ha trasformato il primo set-point utile. Partenza sprint (5-1) di Ursu nel terzo, Vallino è tornato in carreggiata (6-5), ma nulla ha potuto sul successivo allungo del padrone di casa che ha prevalso 11-6, mostrando straordinaria solidità. Nel quarto parziale Ursu è scappato sul 6-3, Vallino ha però accorciato (6-5) le distanze. Sul 9-6 per il moldavo la strada pareva ormai in discesa, ma all’ospite è riuscita la rimonta (9-9). A rimettere la freccia è stato ancora Ursu, il quale ha sciupato il match-point sul 10-9, capitalizzando invece quello ottenuto ai vantaggi (12-10), utile a firmare l’1-0 della Top Spin.

A seguire, di scena Frane Tomislav Kojić, che al debutto casalingo assoluto con la maglia della Top Spin non ha fallito l’appuntamento, superando Jeet Chandra per 3-1. Dopo l’avvio dirompente (5-0 e poi 7-3) del croato, l’indiano ha agguantato la parità sul 7-7 e quindi sull’8-8, involandosi verso il 10-8. Chandra ha saputo sfruttare la seconda occasione per prendersi il set (11-9). Incontenibile (5-0) all’inizio del secondo parziale, Kojić ha visto riavvicinarsi pericolosamente l’avversario sul 6-5. Equilibrio durato sino all’8-8, poi il croato è scattato con tre punti di fila, incamerando il parziale. Nel set seguente, tallonato da 6-2 a 6-5, un sempre più brillante Kojić ha accelerato (10-6), tagliando il traguardo al terzo tentativo. Nel quarto (da 3-3 a 8-3), il compito è diventato più agevole per Kojić, che, una volta raggiunto di slancio il 10-6, ha completato l’opera alla seconda chance, alzando le braccia al cielo grazie al punto dell’11-7 che gli ha consentito di piegare definitivamente la resistenza di un avversario insidioso.

A calare il tris ci ha pensato Danilo Faso, ottenendo un’affermazione di carattere per 3-2 contro Carlo Rossi. Il giovanissimo palermitano è apparso subito in gran spolvero (5-1) e, nonostante il recupero (6-6) del rivale, si è nuovamente portato a condurre (9-6). Sul 9-8, Faso ha messo a segno i due punti necessari, esultando per la conquista del primo set. Nella seconda frazione il quindicenne è stato bravo a rimontare a suon di colpi da 3-5 a 8-7 (lì Rossi ha chiamato il time-out) e con la situazione sul 9-9 ha trovato lo spunto decisivo (11-9) per imporsi. Nel quarto set, vissuto sul filo dell’incertezza e giocato punto a punto, Faso è andato ad un soffio dal chiudere i conti. Capovolto il quadro da 7-8 a 9-8, approdato sul 10-9 il palermitano ha visto infrangersi il match-point, dovendo cedere a Rossi per 12-10. Tutto rinviato alla “bella”. Faso, denotando grande forza mentale, ha assunto le redini dal 4-3, prendendo il largo e chiudendo 11-6, alla seconda palla match, per il delirio del pubblico. Terza gioia in altrettante gare per la Top Spin Messina WatchesTogether che vince e convince, superando a pieni voti l’ostacolo Marcozzi con un secco 3-0. Balzati a quota 8 in classifica, Amato e compagni torneranno in campo il prossimo 16 novembre per affrontare in trasferta la Bagnolese nello scontro diretto tra le due squadre appaiate al secondo posto. (Messina 2 novembre 2025)

Top Spin Messina WatchesTogether-Marcozzi 3-0

Vladislav Ursu-Federico Vallino Costassa 3-1 (4-11, 11-5, 11-6, 12-10)

Frane Tomislav Kojic-Jeet Chandra 3-1 (9-11, 11-8, 11-8, 11-7)

Danilo Faso-Carlo Rossi 3-2 (11-8, 11-9, 7-11, 10-12, 11-6)

Risultati 3^ giornata Serie A1:

Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici-Tennistavolo Sassari 0-3

Santa Tecla Nulvi-Alfa Food Bagnolese 1-3

Apuania Carrara-Virtus Servigliano 1-3

Classifica: Tennistavolo Sassari 9 punti; Top Spin Messina WatchesTogether, Alfa Food Bagnolese 8; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici, Virtus Servigliano 3; Apuania Carrara, Marcozzi 2; Santa Tecla Nulvi 1.