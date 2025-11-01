Tennistavolo, la Top Spin Messina torna a Villa Dante: contro la Marcozzi il debutto casalingo

Dopo due vittorie in trasferta consecutive, che hanno fruttato cinque punti in classifica, la Top Spin Messina WatchesTogether è pronta a vivere le emozioni del debutto casalingo. Domani (domenica 2 novembre), con inizio alle ore 17, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio tornerà finalmente a giocare davanti ai propri tifosi nella rinnovata palestra di Villa Dante (ingresso libero), ricevendo la visita della Marcozzi Cagliari. Il match, valido per la terza giornata del campionato di Serie A1 maschile di tennistavolo, verrà diretto dall’arbitro Raffaele D’Ambrogio di Messina. Prevista la diretta streaming dell’incontro sul canale Youtube della FITeT.

Al secondo posto in classifica, dietro la capolista Sassari che ha inanellato tre successi pieni di fila, la Top Spin è attesa da un importante banco di prova. Il tecnico Wang Hong Liang, coadiuvato da Marco Faso, il quale ha seduto in panchina in occasione delle gare esterne fin qui disputate, si avvale per questo appuntamento del croato Frane Tomislav Kojić, per la prima volta a Messina dopo aver firmato una splendida doppietta all’esordio, del moldavo Vladislav Ursu, assoluto trascinatore nella passata stagione, del giovane e talentuoso Danilo Faso e di Antonino Amato, ormai simbolo della Top Spin. La Marcozzi ha collezionato due punti, cedendo in entrambe le sfide giocate soltanto per 2-3, al cospetto di Bagnolese e Muravera. Carlo Rossi, attuale numero 5 del ranking nazionale individuale, Federico Vallino Costassa e l’indiano Jeet Chandra il terzetto impiegato dai sardi nei primi due turni. Nel roster, affidato a coach Massimo Ferrero, figurano inoltre il portoghese José Enio Mendes de Encarnacao e il rumeno Rares Sipos.

Le parole di Giorgio Quartuccio

Il presidente Giorgio Quartuccio, soddisfatto per l’avvio di torneo, presenta una gara che si preannuncia ricca di emozioni: “per noi era fondamentale tornare a Villa Dante, nella nostra casa, dove abbiamo giocato e vinto tanto, sono veramente contento. La Marcozzi è una formazione insidiosa, Rossi, Vallino Costassa e Chandra sono tre elementi forti che si equivalgono, non hanno punti deboli. Sarà una partita insidiosa, ma ce la metteremo tutta per vincere. Siamo partiti bene in campionato, ottenendo due successi esterni. I ragazzi sono stati tutti molti bravi, c’è un team davvero affiatato e sono fiducioso per il proseguo di stagione. Kojić è un giocatore per noi fondamentale, un vero combattente. Ci ha dato due punti a Servigliano, speriamo possa disputare più partite possibili in questa stagione. Abbiamo inoltre tanta fiducia in Faso, siamo felici che sia tornato da noi. Ha giocato due incontri non semplici, avendo tra virgolette l’obbligo di vincere, secondo me lo vedremo al meglio quando affronterà giocatori anche più forti. Ursu è stato determinante lo scorso anno, facendo la differenza ai playoff. Abbiamo fatto di tutto per confermarlo e speriamo riesca a dare lo stesso apporto”.

Il programma della 3ª giornata di Serie A1:

Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici-Tennistavolo Sassari 0-3 (già giocata)

1/11 ore 16 Santa Tecla Nulvi-Alfa Food Bagnolese

1/11 ore 18.30 Apuania Carrara-Virtus Servigliano

2/11 ore 17 Top Spin Messina WatchesTogether-Marcozzi

Classifica: Tennistavolo Sassari 9 punti; Top Spin Messina WatchesTogether, Alfa Food Bagnolese 5; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 3; Apuania Carrara, Marcozzi 2; Santa Tecla Nulvi 1; Virtus Servigliano 0.