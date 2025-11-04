Strade Sicure, La Russa: “dispiace contraddire Crosetto, misura da implementare”

“Le operazioni Strade Sicure sono state uno strumento per avvicinare la popolazione alle forze armate e viceversa, per costruire rapporto diverso. Penso che i 6.800 militari in strada sul territorio nazionale debbano tornare al loro lavoro originario” lasciando le operazioni Strade Sicure “alle forze di polizia, aumentandone l’organico“. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento dopo il collegamento con i teatri operativi dal Comando operativo di vertice interforze di Roma, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La Russa: “Strade sicure va ampliata”

“Mi spiace contraddire il mio amico Crosetto che oggi dice che si deve eliminare l’operazione ‘Strade sicure’ che, istituita anche col suo concorso di sottosegretario, quando la volli io da ministro della Difesa, è risultata negli anni tra i provvedimenti più apprezzati dall’opinione pubblica e non solo tra gli elettori di centrodestra, che ne furono addirittura entusiasti“. È quanto dichiarato, ai microfoni dall’AdnKronos, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, non condivide le parole del titolare della Difesa, Guido Crosetto che si è augurato che i 6.800 militari italiani impegnati in strada sul territorio nazionale tornino “al loro lavoro originario” lasciando l’operazione ‘Strade sicure‘.

“Occorrerebbe – auspica invece la seconda carica dello Stato – non solo confermare ma anzi ampliare l’operazione, ripristinando il pattugliamento misto militari-forze dell’ordine che solo qualche nostalgico sessantottino di sinistra aveva contestato“.

“Sono certo che se Crosetto vorrà testare cittadini, sindaci e forze politiche di maggioranza, e forse non solo, eviterà di dare una inutile pedata a chi mette la sicurezza tra le priorità da garantire“, conclude La Russa.