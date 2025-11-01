Sondaggi politici, le intenzioni di voto in vista delle regionali in Campania, Puglia e Veneto: in calo M5S e Lega

A poche settimane dalle elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia, secondo l’ultimo sondaggio Ipsos illustrato da Nando Pagnoncelli sulle intenzioni di voto degli italiani, registra Fdi sempre primo partito. Il sondaggio effettuato per il Corriere della Sera, segnala Fratelli d’Italia in testa al 28%, cala il primo partito d’opposizione, il Partito Democratico al 20,9%. Il M5S in calo al 13,5%. Testa a testa tra Forza Italia e Lega, rispettivamente all’9% ed all’8% (in calo). Sale Alleanza Verdi Sinistra, dal 6,3%.
Azione si attesta al 3,3%. Italia Viva si mantiene al 2,6%, Più Europa arriva all’1,8%, Noi Moderati (1%). Pagnoncelli sottolinea che le percentuali sono molto simili a quelle rilevate 3 mesi fa. Mentre il Governo cresce di un punto nell’indice di apprezzamento arrivando al 43%.