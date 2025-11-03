Sondaggi politici: le intenzioni di voto in vista delle elezioni regionali, Fdi cresce ed il Pd scende | DATI

A poche settimane dalle elezioni regionali in Puglia, Campania e Veneto, Fratelli d’Italia allunga secondo il sondaggio Youtrend per Sky Tg24 che fa vedere le intenzioni di voto oggi, 3 novembre, in caso di elezioni. Fratelli d’Italia, rispetto al precedente sondaggio, guadagna lo 0,9% e arriva al 29,4%. Il Partito Democratico al 20,6%, (-0,5%), la Lega al 7,7% (-0,6%) e Alleanza Verdi – Sinistra al 6,5% (-1%) perdono terreno. Con Fratelli d’Italia, risultano in crescita solo Forza Italia (9%, +1%) e il Movimento 5 Stelle (13,6%, +0,1).

Il 59% degli italiani esprime inoltre un giudizio negativo sul Governo Meloni, contro un 32% di giudizi positivi.