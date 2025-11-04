Sondaggi Politici: i partiti che salgono e scendono in vista delle elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia | DATI

A tre settimane dalle elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia, i vari partiti sono in piena campagna elettorale. Per il sondaggio Swg per il Tg La7 al primo posto resta Fratelli d’Italia che guadagna lo 0,2% e sale al 31,4%. Il Partito Democratico cede lo 0,1% e scende al 21,9%. Cala anche il Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,2% e ora è al 12,6%. Stabile la Lega all’8,2% mentre Forza Italia lascia sul terreno lo 0,1% e scende all’8%. Giù anche l’Alleanza Verdi – Sinistra (-0,2%) al 6,6%.

Gli altri partiti: Azione è al 3,1%, Italia Viva al 2,5%, +Europa all’1,7% e Noi Moderati all’1%. Le altre liste, nel complesso, valgono il 3%. Non si esprime il 31% degli interpellati.