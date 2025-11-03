Sondaggi politici: ecco chi esce rafforzato dalle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto

Secondo il sondaggio di Youtrend per Sky Tg24, per gli italiani le elezioni regionali di questo autunno rafforzano più il centrodestra che il centrosinistra. Sulle tre regionali appena passate nelle Marche, in Calabria e in Toscana il 29% pensa che si sia rafforzato più il centrodestra e il 15% il campo largo. Mentre, per il 29% nessuna delle due coalizione, e il restante 27% non sa.

Sul voto del 23-24 novembre in Campania, Puglia e Veneto il 28% ritiene che sarà il centrodestra a uscirne rafforzato, contro il 21% che indica il campo largo. Per il 20% non si rafforzerà nessuno dei due blocchi e il 31% non sa.