Sila, i Vigili del Fuoco salvano un capriolo caduto in una vasca di irrigazione

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Giovanni in Fiore, guidati dal capo squadra esperto Angelo Mancini, sono intervenuti nel comune di Casali del Manco – località Neto di Ferraro nel Parco Nazionale della Sila, dove all’interno di una vasca di irrigazione si trovava un capriolo, caduto accidentalmente e che non riusciva a uscire. L’animale, grazie alla professionalità dei pompieri del distaccamento sangiovannese, è stato imbracato con grande delicatezza e una volta messo in sicurezza ha potuto riprendere normalmente la sua vita selvatica nelle foreste circostanti.

Un salvataggio tempestivo a tutela della biodiversità da parte dei Vigili del Fuoco sempre pronti a qualsiasi tipo di emergenza sul vasto territorio dell’altopiano della Sila.