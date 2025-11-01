Sicilia: la Marina Militare celebra la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” con aperture e cerimonie

Martedì 4 novembre basi e unità navali aperte al pubblico e cerimonie istituzionali a Siracusa, Augusta, Catania e Messina alla presenza delle autorità civili e militari

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Martedì 4 novembre, in occasione delle celebrazioni della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” la Marina Militare aprirà le proprie basi e unità navali alla popolazione civile, le iniziative saranno ad ingresso libero e gratuito. Le cerimonie avverranno alla presenza delle massime autorità militari, civili e religiose locali e delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Nello specifico si svolgeranno una serie di cerimonie secondo le modalità di seguito riportate:

  • Alle ore 12:00 a Siracusa presso il piazzale antistante la chiesa San Tommaso al Pantheon si svolgerà la consueta cerimonia, coordinata dalla prefettura.
  • Alle ore 09:00 ad Augusta presso piazza Castello si terrà la cerimonia dell’alza bandiera.
  • Dalle ore 09:00 alle ore 12:30 a Siracusa sarà aperta alle visite la sede della Capitaneria di Porto.
  • A Catania alle ore 10:15 e Messina alle ore 10:00 cerimonie militari interforze rispettivamente presso piazza dell’Università e Piazza dell’Unione Europea.

