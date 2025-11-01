Sicilia: la Marina Militare celebra la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” con aperture e cerimonie

Martedì 4 novembre, in occasione delle celebrazioni della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” la Marina Militare aprirà le proprie basi e unità navali alla popolazione civile, le iniziative saranno ad ingresso libero e gratuito. Le cerimonie avverranno alla presenza delle massime autorità militari, civili e religiose locali e delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Nello specifico si svolgeranno una serie di cerimonie secondo le modalità di seguito riportate: