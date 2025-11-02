Sicilia d’autunno: profumi, sapori e antiche tradizioni in un viaggio tra le sagre di novembre | DETTAGLI e DATE

Sapori d’Autunno in Sicilia: il mese di Novembre è un tripudio di sapori e tradizioni, con un ricco calendario di sagre che celebrano le eccellenze agricole e gastronomiche dell’isola. Tra funghi, formaggi, pane e sfincioni, vediamo insieme quali e dove saranno alcuni degli eventi più attesi – e apprezzati – dai siciliani e non solo.

Palermo e dintorni: tra Pane e Formaggio

Sagra della Vastedda a Capaci (1° novembre): Una giornata dedicata alla tipica focaccia condita con olio, sale, pepe, caciocavallo e acciughe, in Piazza Calogero Troia.

Sapori d’Autunno a Isnello (8-9 novembre): Il borgo madonita rivive la tradizione culinaria con degustazioni, artigianato, musica e tour guidati nel centro storico.

Sagra dell’Ulivo a Finale di Pollina (8-9 novembre): Eventi culturali, folklore, gastronomia e la suggestiva sfilata equestre, con degustazioni di specialità locali.

Sagra dell’Olio e della Mandorla a Montemaggiore Belsito (8-9 novembre): Due giorni dedicati all’olio extravergine e alla pregiata mandorla “Pizzuta”, con show cooking e degustazioni.

Collesano Cheese Festival (15-16 novembre): Una celebrazione del formaggio delle Madonie lungo il “Viale del Gusto”, con miele, marmellate e piatti tipici.

Sfincione Fest a Bagheria (20-23 novembre): Torna la manifestazione dedicata allo sfincione locale senza pomodoro, con ingredienti tipici come tuma o ricotta fresca e cipolle stufate.

Eccellenze tra Trapani, Enna e Caltanissetta

Sagra dell’Olio e dell’Oliva a Campobello di Mazara (TP) (8-9 novembre): Un villaggio gastronomico con degustazioni, tour degli oleifici e celebrazione della Nocellara del Belice.

Sagra dell’Agricoltura a Sommatino (CL) (8-9 novembre): Vasta area food con prodotti locali, esposizione di mezzi agricoli, spettacoli musicali e artigianato.

Sagra della Cassatella ad Agira (EN) (14-16 novembre): Un tributo al dolce tipico agirino a mezzaluna, con degustazioni, folklore e intrattenimento.

Catania e dintorni: tra vino e castagne

Festa d’autunno “San Martino: tra castagne e vino” ad Acireale (CT) (8/9 novembre 2025): questa festa ricorda il santo vescovo Tours ma anche i deliziosi frutti e sapori che il mese di Novembre porta con sè. Presenti varie degustazioni di prodotti locali, vino, castagne e molto altro, con musica e spettacoli a fare da contorno.

Sagra del Fungo, delle Mele e delle Castagne a Pedara (CT) (7/11 Novembre 2025: questo evento celebra i frutti dell’Etna, tipici della stagione autunnale. Viene allestita una grande area food dove è possibile degustare oltre le castagne, le mele, i funghi, prodotti tipici locali e specialità nello Street food siciliano. Di contorno, ci saranno numerosi eventi come show Cooking, intrattenimento, visite guidate e animazioni per bambini.

Focus su Messina e dintorni: il Tesoro dei Nebrodi