Sicilia d’autunno: profumi, sapori e antiche tradizioni in un viaggio tra le sagre di novembre | DETTAGLI e DATE

Sapori d’Autunno in Sicilia: il mese di Novembre è un tripudio di sapori e tradizioni, con un ricco calendario di sagre che celebrano le eccellenze agricole e gastronomiche dell’isola. Tra funghi, formaggi, pane e sfincioni, vediamo insieme quali e dove saranno alcuni degli eventi più attesi – e apprezzati – dai siciliani e non solo.
Palermo e dintorni: tra Pane e Formaggio
- Sagra della Vastedda a Capaci (1° novembre): Una giornata dedicata alla tipica focaccia condita con olio, sale, pepe, caciocavallo e acciughe, in Piazza Calogero Troia.
- Sapori d’Autunno a Isnello (8-9 novembre): Il borgo madonita rivive la tradizione culinaria con degustazioni, artigianato, musica e tour guidati nel centro storico.
- Sagra dell’Ulivo a Finale di Pollina (8-9 novembre): Eventi culturali, folklore, gastronomia e la suggestiva sfilata equestre, con degustazioni di specialità locali.
- Sagra dell’Olio e della Mandorla a Montemaggiore Belsito (8-9 novembre): Due giorni dedicati all’olio extravergine e alla pregiata mandorla “Pizzuta”, con show cooking e degustazioni.
- Collesano Cheese Festival (15-16 novembre): Una celebrazione del formaggio delle Madonie lungo il “Viale del Gusto”, con miele, marmellate e piatti tipici.
- Sfincione Fest a Bagheria (20-23 novembre): Torna la manifestazione dedicata allo sfincione locale senza pomodoro, con ingredienti tipici come tuma o ricotta fresca e cipolle stufate.
Eccellenze tra Trapani, Enna e Caltanissetta
- Sagra dell’Olio e dell’Oliva a Campobello di Mazara (TP) (8-9 novembre): Un villaggio gastronomico con degustazioni, tour degli oleifici e celebrazione della Nocellara del Belice.
- Sagra dell’Agricoltura a Sommatino (CL) (8-9 novembre): Vasta area food con prodotti locali, esposizione di mezzi agricoli, spettacoli musicali e artigianato.
- Sagra della Cassatella ad Agira (EN) (14-16 novembre): Un tributo al dolce tipico agirino a mezzaluna, con degustazioni, folklore e intrattenimento.
Catania e dintorni: tra vino e castagne
- Festa d’autunno “San Martino: tra castagne e vino” ad Acireale (CT) (8/9 novembre 2025): questa festa ricorda il santo vescovo Tours ma anche i deliziosi frutti e sapori che il mese di Novembre porta con sè. Presenti varie degustazioni di prodotti locali, vino, castagne e molto altro, con musica e spettacoli a fare da contorno.
- Sagra del Fungo, delle Mele e delle Castagne a Pedara (CT) (7/11 Novembre 2025: questo evento celebra i frutti dell’Etna, tipici della stagione autunnale. Viene allestita una grande area food dove è possibile degustare oltre le castagne, le mele, i funghi, prodotti tipici locali e specialità nello Street food siciliano. Di contorno, ci saranno numerosi eventi come show Cooking, intrattenimento, visite guidate e animazioni per bambini.
Focus su Messina e dintorni: il Tesoro dei Nebrodi
- Sagra del Suino Nero e del Fungo Porcino dei Nebrodi a Cesarò (ME) (8-16 novembre, solo sabato e domenica): la 24ª edizione celebra il suino nero, e tutte le eccellenze casearie come pecorino e provole, con show cooking e mostre.
- Sagra di San Martino a San Fratello (8,9 novembre 2025): in occasione della manifestazione enogastronomica vengono allestiti numerosi stand dove è possibile degustare le eccellenze del territorio insieme alle castagne e al vino novello, come da tradizione. Durante le giornate di festa non mancheranno spettacoli folkloristici, musicali e di intrattenimento.
- La Sagra Profumi d’Autunno ad Altolia (8-9 novembre 2025): piccolo borgo della città di Messina, celebra i prodotti e piatti tipici della stagione autunnale. In occasione della manifestazione vengono allestiti diversi stand di degustazione dove trovare pane cunzatu, pidoni, panini con salsiccia, miele, caldarroste, formaggi, e dell’ottimo vino locale.