Si alza il costo delle sigarette (anche elettroniche) dal 2028: l’aumento previsto in Italia

Chiusa la consultazione pubblica della Commissione UE per aggiornare, dal 2028, la Direttiva accise tabacchi (la cosiddetta Ted) che uniforma in tutto il Vecchio Continente la tassazione sui prodotti nicotinici (e-cig incluse) con l’obiettivo di ridurre la spesa sanitaria legata a questa abitudine. Per l’Italia si tratterebbe di circa 3 euro in più a pacchetto, anche se il prezzo resterebbe comunque sotto i livelli più alti che si registrano in Irlanda o Norvegia (13 euro).
L’esecutivo Ue stima che le aliquote minime aggiornate genereranno un gettito fiscale aggiuntivo a livello comunitario pari a 15 miliardi di euro all’anno, con un ulteriore risparmio di 6 miliardi tra minori costi sanitari e riduzione delle frodi fiscali causate dalla produzione illegale di tabacco.