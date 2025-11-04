Serie D, la capolista Igea Virtus annuncia il colpo in attacco: torna l’ex Siracusa Sebastiano Longo

E’ prima in classifica, inaspettatamente, ma ora non vuole fermarsi. L’Igea Virtus, dopo aver sbancato il Granillo, annuncia un colpo in attacco. Si tratta dell’attaccante Sebastiano Longo, classe 1998, in questa prima parte di stagione nel girone H di serie D con la maglia della Virtus Francavilla. Il calciatore si lega al club fino alla stagione 2026/2027. Il nuovo acquisto giallorosso, nativo di Barcellona Pozzo di Gotto, ritorna a vestire la maglia della Nuova Igea Virtus dopo le due scorse esperienze con la squadra della propria città, l’ultima delle quali nella stagione 2023/2024 (16 reti ufficiali).

Longo ha vestito anche le casacche di Siracusa (promozione in Lega Pro), Castrovillari, Ticino, Casertana e Fano. “Sono emozionato e contento di essere tornato a casa – le prime parole ufficiali di Sebastiano Longo -. Ringrazio la società, in primis il presidente, il direttore e l’allenatore per la fiducia, cosi come tutta la tifoseria e gli appassionati giallorossi per l’affetto dimostratomi in questi ultimi giorni. Non aspettavo altro e desideravo fortemente ritornare alla Nuova Igea Virtus. Mi metterò al servizio di un grande gruppo e non vedo l’ora di riabbracciare tutti al d’Alcontres-Barone”.