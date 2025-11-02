Serie C, il Siracusa torna a perdere: sconfitta a Giugliano. Così si mette male: penultimo posto a -4

Chance sprecata per il Siracusa, che nello scontro diretto contro la penultima – il Giugliano – torna a perdere, non dando continuità al successo della scorsa settimana contro il Casarano. Sconfitta di misura in terra campana, per 2-1, con una classifica che però ora si mette male: le tre penultime – Foggia, Cerignola e Picerno – sono a +4 dal Siracusa, sempre più ultimo. Tornando alla partita, è con un gol per tempo che i padroni di casa la portano sul 2-0: prima Balde a metà prima frazione, poi Isaac Prado a metà ripresa. A nulla serve il gol di Gudelevicius, da parte dei siciliani. Finisce 2-1.

Risultati 12ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 31 ottobre

Ore 20:30

Casertana-Catania 2-2

Picerno-Cavese 2-2

Sabato 1 Novembre

Ore 14:30

Altamura-Cosenza 1-1

Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4

Casarano-Monopoli 1-3

Domenica 2 Novembre

Ore 14:30

Crotone-Trapani 1-2

Potenza-Foggia 3-0

Ore 17:30

Giugliano-Siracusa 2-1

Latina-Salernitana 0-0

Ore 20:30

Benevento-Sorrento

Classifica Serie C Girone C

Salernitana 26 Catania 25 Benevento 22* Monopoli 21 Cosenza 20 Casarano 18 Casertana 18 Crotone 17 Atalanta U23 17 Potenza 16 Altamura 15 Trapani 14 (-8) Latina 14 Sorrento 12* Cavese 12 Giugliano 12 Picerno 10 Audace Cerignola 10 Foggia 10 Siracusa 6

*Una partita in meno

Prossimo turno, 13ª giornata

Venerdì 7 novembre

Ore 20.30

Cavese-Potenza

Sabato 8 novembre

Ore 14.30

Atalanta-Giugliano

Trapani-Picerno

Ore 17.30

Cosenza-Casarano

Domenica 9 novembre

Ore 14.30

Catania-Altamura

Siracusa-Latina

Ore 17.30

Monopoli-Casertana

Sorrento-Audace Cerignola

Ore 20.30

Foggia-Benevento

Lunedì 10 novembre

Ore 20.30

Salernitana-Crotone