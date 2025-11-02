Serie C, il Siracusa torna a perdere: sconfitta a Giugliano. Così si mette male: penultimo posto a -4

Sconfitta di misura in terra campana, per 2-1, con una classifica che però ora si mette male: le tre penultime - Foggia, Cerignola e Picerno - sono a +4 dal Siracusa, sempre più ultimo

Giugliano Siracusa

Chance sprecata per il Siracusa, che nello scontro diretto contro la penultima – il Giugliano – torna a perdere, non dando continuità al successo della scorsa settimana contro il Casarano. Sconfitta di misura in terra campana, per 2-1, con una classifica che però ora si mette male: le tre penultime – Foggia, Cerignola e Picerno – sono a +4 dal Siracusa, sempre più ultimo. Tornando alla partita, è con un gol per tempo che i padroni di casa la portano sul 2-0: prima Balde a metà prima frazione, poi Isaac Prado a metà ripresa. A nulla serve il gol di Gudelevicius, da parte dei siciliani. Finisce 2-1.

Risultati 12ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 31 ottobre

Ore 20:30

Casertana-Catania 2-2
Picerno-Cavese 2-2

Sabato 1 Novembre

Ore 14:30

Altamura-Cosenza 1-1
Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4
Casarano-Monopoli 1-3

Domenica 2 Novembre

Ore 14:30

Crotone-Trapani 1-2
Potenza-Foggia 3-0

Ore 17:30

Giugliano-Siracusa 2-1
Latina-Salernitana 0-0

Ore 20:30

Benevento-Sorrento

Classifica Serie C Girone C

  1. Salernitana 26
  2. Catania 25
  3. Benevento 22*
  4. Monopoli 21
  5. Cosenza 20
  6. Casarano 18
  7. Casertana 18
  8. Crotone 17
  9. Atalanta U23 17
  10. Potenza 16
  11. Altamura 15
  12. Trapani 14 (-8)
  13. Latina 14
  14. Sorrento 12*
  15. Cavese 12
  16. Giugliano 12
  17. Picerno 10
  18. Audace Cerignola 10
  19. Foggia 10
  20. Siracusa 6

*Una partita in meno

Prossimo turno, 13ª giornata

Venerdì 7 novembre

Ore 20.30
Cavese-Potenza

Sabato 8 novembre

Ore 14.30
Atalanta-Giugliano
Trapani-Picerno

Ore 17.30
Cosenza-Casarano

Domenica 9 novembre

Ore 14.30
Catania-Altamura
Siracusa-Latina

Ore 17.30
Monopoli-Casertana
Sorrento-Audace Cerignola

Ore 20.30
Foggia-Benevento

Lunedì 10 novembre

Ore 20.30
Salernitana-Crotone

Ultimi approfondimenti di Sport