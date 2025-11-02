Serie C, il Siracusa torna a perdere: sconfitta a Giugliano. Così si mette male: penultimo posto a -4

Chance sprecata per il Siracusa, che nello scontro diretto contro la penultima – il Giugliano – torna a perdere, non dando continuità al successo della scorsa settimana contro il Casarano. Sconfitta di misura in terra campana, per 2-1, con una classifica che però ora si mette male: le tre penultime – Foggia, Cerignola e Picerno – sono a +4 dal Siracusa, sempre più ultimo. Tornando alla partita, è con un gol per tempo che i padroni di casa la portano sul 2-0: prima Balde a metà prima frazione, poi Isaac Prado a metà ripresa. A nulla serve il gol di Gudelevicius, da parte dei siciliani. Finisce 2-1.
Risultati 12ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 31 ottobre
Ore 20:30
Casertana-Catania 2-2
Picerno-Cavese 2-2
Sabato 1 Novembre
Ore 14:30
Altamura-Cosenza 1-1
Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4
Casarano-Monopoli 1-3
Domenica 2 Novembre
Ore 14:30
Crotone-Trapani 1-2
Potenza-Foggia 3-0
Ore 17:30
Giugliano-Siracusa 2-1
Latina-Salernitana 0-0
Ore 20:30
Benevento-Sorrento
Classifica Serie C Girone C
- Salernitana 26
- Catania 25
- Benevento 22*
- Monopoli 21
- Cosenza 20
- Casarano 18
- Casertana 18
- Crotone 17
- Atalanta U23 17
- Potenza 16
- Altamura 15
- Trapani 14 (-8)
- Latina 14
- Sorrento 12*
- Cavese 12
- Giugliano 12
- Picerno 10
- Audace Cerignola 10
- Foggia 10
- Siracusa 6
*Una partita in meno
Prossimo turno, 13ª giornata
Venerdì 7 novembre
Ore 20.30
Cavese-Potenza
Sabato 8 novembre
Ore 14.30
Atalanta-Giugliano
Trapani-Picerno
Ore 17.30
Cosenza-Casarano
Domenica 9 novembre
Ore 14.30
Catania-Altamura
Siracusa-Latina
Ore 17.30
Monopoli-Casertana
Sorrento-Audace Cerignola
Ore 20.30
Foggia-Benevento
Lunedì 10 novembre
Ore 20.30
Salernitana-Crotone