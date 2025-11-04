Serie C, date e orari dalla 17ª alla 20ª giornata: fissati anticipi e posticipi

Sul sito della Lega, la Serie C ha comunicato date e orari delle partite dalla 17ª alla 20ª, ovvero la prima di ritorno. Si scende in campo nel weekend lungo dell’Immacolata, mentre, dopo il turno prenatalizio, si tornerà in campo il 3, 4 e 5 gennaio. Di seguito tutte le date e gli orari con anticipi e postici.
17ª GIORNATA ANDATA – 5-6-7-8 DICEMBRE 2025
- AUDACE CERIGNOLA CASERTANA Domenica Ore 17.30
- CASARANO LATINA Sabato Ore 14.30
- CATANIA CROTONE Venerdì Ore 20.30
- CAVESE BENEVENTO Domenica Ore 17.30
- COSENZA PICERNO Domenica Ore 17.30
- GIUGLIANO ALTAMURA Sabato Ore 17.30
- MONOPOLI ATALANTA U23 Domenica Ore 14.30
- SALERNITANA TRAPANI Domenica Ore 14.30
- SIRACUSA FOGGIA Sabato Ore 14.30
- SORRENTO POTENZA Sabato Ore 14.30
18ª GIORNATA ANDATA – 12-13-14-15 DICEMBRE 2025
- ATALANTA U23 SORRENTO Domenica Ore 12.30
- PICERNO SALERNITANA Sabato Ore 14.30
- BENEVENTO GIUGLIANO Domenica Ore 17.30
- CASERTANA LATINA Domenica Ore 17.30
- CAVESE SIRACUSA Sabato Ore 14.30
- CROTONE CASARANO Lunedì Ore 20.30
- FOGGIA MONOPOLI Lunedì Ore 20.30
- POTENZA CATANIA Domenica Ore 14.30
- ALTAMURA AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 20.30
- TRAPANI COSENZA Sabato Ore 14.30
19ª GIORNATA ANDATA – 19-20-21-22 DICEMBRE 2025
- AUDACE CERIGNOLA BENEVENTO Venerdì Ore 20.30
- CASARANO ALTAMURA Domenica Ore 20.30
- CATANIA ATALANTA U23 Domenica Ore 14.30
- COSENZA CAVESE Venerdì Ore 20.30
- GIUGLIANO CASERTANA Venerdì Ore 20.30
- LATINA CROTONE Domenica Ore 14.30
- MONOPOLI POTENZA Domenica Ore 17.30
- SALERNITANA FOGGIA Sabato Ore 14.30
- SIRACUSA TRAPANI Domenica Ore 20.30
- SORRENTO PICERNO Sabato Ore 14.30
1ª GIORNATA RITORNO – 3-4-5 GENNAIO 2026
- ATALANTA U23 LATINA Domenica Ore 12.30
- PICERNO AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 17.30
- BENEVENTO CROTONE Lunedì Ore 20.30 Diretta Rai Sport
- CAVESE SORRENTO Sabato Ore 20.30
- COSENZA MONOPOLI Lunedì Ore 20.30
- FOGGIA CATANIA Domenica Ore 12.30
- POTENZA GIUGLIANO Domenica Ore 14.30
- SIRACUSA SALERNITANA Domenica Ore 14.30
- ALTAMURA CASERTANA Lunedì Ore 20.30
- TRAPANI CASARANO Domenica Ore 17.30