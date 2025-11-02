Serie C Basket, NOVA sconfitta di misura contro Castanea

La NOVA Basket si arrende di misura al Castanea Basket con il punteggio di 72-71, al termine di una gara che ha mostrato chiaramente i pregi e i difetti di una squadra giovane, intensa e capace di mettere in difficoltà chiunque. Una sconfitta che brucia, ma che conferma la crescita costante della NOVA. Rimane così a quota 6 punti in classifica la squadra del duo Pizzuto-Gentile, che domenica prossima alle 18:00 tornerà tra le mura amiche del PalaTorre per sfidare la Svincolati Milazzo Academy.

La partita si era messa subito sui binari giusti per la NOVA, avanti 19 21 al primo quarto e poi 36- 43 all’intervallo, grazie a una difesa attenta e alle buone iniziative di Carlo Stella (18 punti) e Akele (19). Nel terzo periodo, la formazione ospite ha toccato anche il +17, giocando una pallacanestro efficace e coraggiosa, prima che i padroni di casa riuscissero lentamente a ricucire il divario con esperienza e precisione.

Nell’ultimo quarto, il Castanea ha trovato la forza di reagire, sfruttando il parziale di 10-0 ed i 18 punti di Barbera uniti ai 16 di Yousif Husam hanno permesso ai messinesi di ribaltare l’inerzia e prendersi la vittoria in volata.

Le parole dello staff tecnico a fine partita riassumono chiaramente tutto: “questa gara racconta chi siamo: una squadra giovane, con tanta voglia ma anche non ancora capace di controllare partite che sembrano oramai chiuse. Onore a Castanea, ma stasera abbiamo sprecato un’occasione importante.

La sosta ci era servita per ritrovare concentrazione e oggi, pur tra errori e disattenzioni, abbiamo confermato di poter giocare alla pari con chiunque. Ripartiamo da qui, con umiltà e con la consapevolezza che ogni passo, anche il più difficile, fa parte del nostro percorso“.

Tabellino Castanea Basket – NOVA Basket 72-71 (19-21; 36-43; 49-60)

Castanea Basket: Barbera 18, Yousif Husam 16, Pizzurro 8, Durakovic 5, Marinelli ne, Brancato ne,

Giannullo 6, Maressa ne, Meskhi 13, Romanò ne, Fontana. Coach: Frisenda

NOVA Basket: El Showehy 9, Akele 19, Gentile 3, Bittar 4, Paez, Bosco ne, Carlo Stella 18, Golino 5, Miletic 8, Senbegrs 5, Carrabbotta ne, Girgensons ne. Coach: Pizzuto-Gentile.