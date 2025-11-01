Serie A2 Volley, momento delicato per l’Akademia Messina: 3° ko di fila, Costa Volpino passa 1-3. Le FOTO di StrettoWeb

Continua il momento no dell’Akademia Messina in questo inizio di stagione parecchio complicato per le ragazze del Gruppo Formula 3. Di qualche giorno fa la notizia delle dimissioni di mister Bonafede, oggi sostituito in panchina dal vice Flavio Ferrara. Out anche capitan Carcaces, tenuta a riposo in via precauzionale a causa di un problema fisico. In starting six per la prima volta in stagione Tisma-Rastelli al palleggio, insieme a Viscioni, Zojzi, Colombo e Campagnolo.

La sfida odierna contro Costa Volpino era proibitiva sulla carta, viste le 3 vittorie in 3 gare delle lombarde contro l’unica delle messinesi in altrettanti match. Pronostici rispettati per Pistolesi (MVP con 22 punti) e compagne capaci di imporsi per 1-3 (parziali 18-25, 24-26, 25-23, 20-25). Per l’Akademia Messina è il 3° ko consecutivo: non succedeva dal marzo del 2024 quando le Supergirls, già qualificate ai Playoff, vennero sconfitte nelle ultime due gare della poule promozione e poi in Gara-1 contro Talmassons.

Tabellino Akademia Messina-Costa Volpino 1-3

Parziali: 18-25, 24-26, 25-23, 20-25.

Durata: 28′, 29′, 36′, 30′.

Arbitri: Alessandro D’Argenio & Fabio Sumeraro, Martina De Luca (videocheck).

Mvp: Aurora Pistolesi (schiacciatrice di Costa Volpino)

Akademia Messina: Tisma 0, Rizzieri 1, Zojzi 23, Colombo 4, Felappi 0, Ferrara 0, Landucci ne, Viscioni 15, Campagnolo 11, Carcaces ne, Rastelli 12, Oggioni 0.

Allenatore: Flavio Ferrara

Vice: Daniele Cesareo

Costa Volpino: Gamba 1, Dell’Orto 4, Giani ne, Busetti ne, Fumagalli 2, Dell’Amico 0, Grosse Scharmann 14, Pizzolato 5, Favaretto 1, Pistolesi 22, Buffo ne, Mangani 7, Brandi 9.

Allenatore: Luciano Cominetti

Vice: Claudio Albera