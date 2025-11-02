Serie A, Trapani Shark oltre le polemiche: Hurt trascina i siciliani al successo su Brescia

Se Trapani terminerà la stagione al PalaShark non è ancora chiaro, viste le polemiche che hanno visto il presidente Antonini furibondo con il Comune. Una cosa però è certa: la squadra di coach Repesa è rimasta concentrata sulla partita contro Brescia, vinta 77-75 al termine di un incontro appassionante e mai scontato. Buon primo tempo dei siciliani capaci di chiudere a quota 50. Seconda frazione meglio Brescia che ai 36 dei primi due quarti ne ha aggiunti 39, due in meno dei siciliani che, forti dei 31 del solo secondo periodo, sono riusciti a limitare i danni con appena 27 punti nei due quarti finali: pochi, ma abbastanza per vincere.

Matthew Hurt best scorer con 23 punti, bene anche Allen con 17 punti, 5 rimbalzi e 8 assist. Brescia porta in doppia cifra Massinburg (13), Burnell (12), Ivanovic (12 con 8 assist), Bilan (11 con 9 rimbalzi) ma non basta.

Risultati 5ª Giornata Serie A

Sabato 1 novembre

Ore 18:15

Sassari-Udine 70-88

Ore 20:00

Trento-Virtus Bologna 83-102

Ore 20:30

Treviso-Trieste 100-107

Domenica 2 novembre

Ore 16:00

Cantù-Cremona 91-83

Ore 16:30

Venezia-Varese 86-75

Ore 17.30

Trapani-Brescia 77-75

Ore 18:00

Reggio Emilia-Olimpia Milano 61-93

Ore 19:00

Tortona-Napoli

Classifica Serie A

Olimpia Milano 8 Virtus Bologna 8 Brescia 8 Tortona 6* Trento 6 Venezia 6 Cremona 6 Trieste 6 Napoli 4* Trapani 4 (-4) Cantù 4 Reggio Emilia 4 Udine 2 Varese 2 Treviso 0 Sassari 0

* Una gara in meno