Serie A, che bagarre in vetta: il Milan batte la Roma ma esulta… Conte: Napoli sempre primo

Esulta il Milan, ma esulta anche il Napoli. Bagarre in vetta in Serie A: ci sono quattro squadre in un punto. La Roma non approfitta del mezzo passo falso del Napoli ed esce sconfitta da San Siro. Conte, dunque, rimane al primo posto, a quota 22 punti, con Inter, Milan e Roma subito dietro, a 21. I rossoneri hanno la meglio della squadra di Gasperini di misura, per 1-0, grazie a un gol di Pavlovic (servito da Leao, dopo un grande affondo sulla sinistra) a ridosso dell’intervallo. Ad inizio ripresa, grande mole di occasioni per la compagine di Allegri, ma il gol non arriva. Stava per arrivare, invece, quello della Roma, ma Dybala si fa parare il rigore (e poi si fa male) da Maignan dopo il braccio largo di Fofana in area. Alla fine termina 1-0.