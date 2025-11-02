“Scilla Unita” vota contro l’adozione del Regolamento Operativo in Consiglio Comunale

“Durante la seduta del Consiglio Comunale di venerdì scorso, il gruppo consiliare “Scilla Unita”, composto dall’avv. Gabriele Polistena e dal dott. Rocco Patafio, ha espresso voto contrario su delibere ritenute decisive per il futuro assetto edilizio-urbanistico e amministrativo del Comune”. È quanto si legge in un comunicato stampa, inviato alla nostra redazione dal gruppo consiliare “Scilla Unita“.

Regolamenti su appalti e suolo pubblico: richiesta di maggiore trasparenza

“La minoranza ha votato contro due regolamenti – relativi all’elenco comunale degli operatori economici per appalti pubblici e alla manomissione del suolo pubblico – ritenendoli opachi e insufficienti a garantire trasparenza e controllo amministrativo. Secondo l’opposizione, presentano formulazioni inadeguate che non assicurano la chiarezza procedurale necessaria“.

Regolamento Operativo: una scelta criticata

“Il punto più rilevante ha riguardato la delibera di recesso dal protocollo d’intesa del 2007 per la redazione di un Piano Strutturale Associato (PSA) con altri comuni del comprensorio. Il PSA, strumento di pianificazione territoriale intercomunale mai completato dopo diciotto anni, avrebbe dovuto garantire una visione condivisa dello sviluppo urbanistico.

Al suo posto, la maggioranza ha deliberato l’avvio del Regolamento Operativo comunale, strumento transitorio previsto dalla normativa regionale in assenza di pianificazione strutturale.

La minoranza ha evidenziato che tale scelta comporta:

– Costi significativi per verifiche tecniche di conformità

– Assenza di chiarimenti sulle risorse di bilancio per il finanziamento

– Natura provvisoria, non sostitutiva di una pianificazione definitiva

– Mancanza di visione strategica di lungo periodo”.

La contraddizione politica

“L’opposizione ha sottolineato che l’amministrazione che oggi abbandona il PSA ha la stessa guida politica che nel 2007 aveva promosso il protocollo d’intesa intercomunale.

‘Il voto contrario’, si legge in una nota del gruppo, ‘nasce dalla convinzione che questa scelta testimoni carenza di attenzione verso tutela del territorio, sviluppo sostenibile e programmazione urbanistica di qualità. Scilla necessita di strumenti definitivi e visione strategica, non di una soluzione emergenziale ed onerosa che non sembra perseguire l’interesse della collettività’.

“Scilla Unita” ha annunciato che continuerà l’azione di controllo e proposta, con attenzione alla difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico comunale”, conclude la nota.