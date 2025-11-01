Sciacca omaggia la Fondazione Maugeri: 60 anni di ricerca e innovazione

La Fondazione Salvatore Maugeri, nata a Pavia nel 1965 per volontà del prof. Salvatore Maugeri, pioniere della moderna Medicina Riabilitativa, compie 60 anni e racconta il suo percorso, dagli inizi con la Medicina del Lavoro alle cure multi-specialistiche odierne, con un “tour” tra gli Istituti che portano il nome del Fondatore. Una storia fatta di ricerca e di cura per le persone che nei decenni ha dato vita a tante storie di rinascita e di innovazione.

Maugeri, leader nella medicina riabilitativa che oggi è rappresentato da 25 sedi in 7 regioni italiane, celebra questo compleanno con diversi appuntamenti negli Istituti del Gruppo. Ieri si è tenuto l’incontro dedicato ai tre Istituti siciliani, l’ICS Maugeri Sciacca, l’ICS Maugeri Ribera e l’ICS Maugeri Mistretta, alla presenza dei dipendenti e delle autorità locali.

“Essere oggi in Sicilia, per celebrare i sessant’anni della Fondazione Salvatore Maugeri, ha un significato profondo. È da questa terra che partì il suo fondatore, il prof. Salvatore Maugeri, l’uomo che seppe innovare la medicina e dare un nuovo senso alla riabilitazione, coniugando attività clinica, ricerca e solidarietà per migliorare la salute dei pazienti e difendere la dignità della persona – ha dichiarato Chiara Maugeri, Vice Presidente Fondazione Salvatore Maugeri e ICS Maugeri Spa SB -. Da quella visione nacque la Fondazione Clinica del Lavoro, poi divenuta Fondazione Salvatore Maugeri: un modello capace di adattarsi ai tempi senza mai perdere la propria missione, quella di restare accanto al malato e ai suoi bisogni. Questo è il valore che ci ha guidato in ogni fase della nostra storia. Oggi a 60 anni il nostro impegno si rinnova, a noi l’onere e l’onore di essere capaci di aggiungere nuove pagine a questa fantastica storia umana”.

All’evento hanno preso parte Luca Damiani, Presidente di Fondazione Salvatore Maugeri e Presidente Esecutivo di ICS Maugeri Spa SB, Chiara Maugeri, Vice Presidente Fondazione Salvatore Maugeri e ICS Maugeri Spa SB, Maria Gigliola Rosignoli, Direttore Sanitario Centrale Maugeri, Domenico De Cicco, Direttore dell’ICS Maugeri Sciacca, dell’ICS Maugeri Ribera e dell’ICS Maugeri Mistretta, Salvatore Iacolino, direttore generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, Simone Di Paola, Assessore alla cultura Comune di Sciacca, Sebastiano Sanzarello, Sindaco del Comune di Mistretta, e Matteo Ruvolo, Sindaco del Comune di Ribera.

“L’unico vero profitto per noi è il miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini perché, come detto qualche giorno fa dal Cardinale Domenico Battaglia, in occasione della tappa di Telese del tour per i 60 della Fondazione Salvatore Maugeri: la ricerca nasce dal credere che la realtà meriti di essere conosciuta, perché porta in sé un frammento del divino e si trasforma in sapere e amore. La cura è scienza che diventa compassione: curare non è solo guarire, ma farsi prossimo. Infine, la persona è inizio e fine di tutto: non un insieme di dati o diagnosi, ma un volto, una storia, un’anima

Ha dichiarato Luca Damiani, Presidente di Fondazione Salvatore Maugeri e Presidente esecutivo di ICS Maugeri Spa SB –. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei giorni scorsi ha ribadito con forza che il Servizio Sanitario Nazionale deve proteggere tutti e che i benefici della ricerca devono arrivare a ogni paziente, in ogni angolo del paese. L’esperienza di Maugeri in Sicilia è un esempio virtuoso di questo impegno nel passato, nel presente e nel futuro. Su questa presenza dobbiamo continuare a investire per offrire una medicina di qualità. Il Prof. Salvatore Maugeri a fine anni 40 del secolo scorso, quando l’Italia era un cumulo di macerie materiali e morali, immaginò una sanità fondata su principi di solidarietà ispirati dall’allora nascente costituzione, che riconosce la salute come diritto fondamentale e universale, anticipando di fatto di 30 anni l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. È questo il senso della medicina sussidiaria: dove non arriva il Servizio Sanitario Nazionale, arriva Maugeri. Ed è un valore che vogliamo custodire”.

Durante l’evento sono state ripercorse le tappe della Fondazione Salvatore Maugeri e la storia degli Istituti di Sciacca, Ribera e Mistretta, l’evoluzione clinico-scientifica avvenuta negli anni e presentate le più recenti linee di ricerca, con un focus sulla riabilitazione in pazienti con cerebrolesioni acquisite e in pazienti pediatrici ed anche sull’attività di ricerca sulla SLA e le malattie neurodegenerative.

Domenico De Cicco, Direttore ICS Maugeri Sciacca, Ribera e Mistretta ha aperto il suo intervento ringraziando gli operatori che lavorano ogni giorno, a vario titolo, nelle sedi Maugeri in Sicilia. “Oggi complessivamente abbiamo 106 posti letto in totale tra gli Istituti di Sciacca, Mistretta e Ribera. Auspichiamo di poter aumentare il numero di posti letto su Mistretta con una unità di riabilitazione cardiopneumologica e su Ribera con altri posti letto dedicati alla riabilitazione neuromotoria. Abbiamo inoltre un ambulatorio di riabilitazione pediatrica sorto per 60 pazienti del territorio ma che attualmente ne tratta 160 con una lista di attesa di 50 posti. Questi numeri sono la testimonianza che Maugeri fornisce ogni giorno risposte concrete ai bisogni del territorio in termini clinici ma anche occupazionali”.

A dare voce all’esperienza diretta sono stati anche pazienti e caregiver, che hanno portato la propria testimonianza di cura e riabilitazione: voci autentiche che racconteranno le diverse sfaccettature della malattia e il valore della riabilitazione nel mantenere autonomia, fiducia e, soprattutto, qualità di vita.

Come quella della piccola Simona, che è in trattamento presso l’Ambulatorio di Riabilitazione Pediatrica del Presidio Ospedaliero di Sciacca da diversi anni. Affetta da artrogriposi congenita, secondo una valutazione iniziale la bambina presentava un forte ritardo nei passaggi posturali e nella risposta a sollecitazione degli arti inferiori. L’équipe ha dunque iniziato a lavorare con la piccola paziente sulla stimolazione delle mani e degli arti superiori, sia dal punto di vista propriocettivo che funzionale, stimolando il canale sensoriale, il sistema cognitivo e quello relazionale.

Nel percorso, la creazione di una relazione di fiducia tra bimba-terapista e famiglia è stata di fondamentale importanza. Ad oggi la bambina ha raggiunto obiettivi che le permettono autonomia in ogni sfera del suo quotidiano, a casa, a scuola e negli sport. La piccola ha manifestato da subito una naturale propensione a comunicare attraverso il tratto artistico e i colori, passione che la accompagna tutt’oggi: Simona dipinge tele colorate e piene di vita.

O come la storia di Giuseppe, 27 anni, che nel gennaio del 2014 entra in coma a seguito di un incidente in moto. Dopo un primo ricovero presso la U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Civico di Palermo, viene trasferito, ancora in coma, nel reparto di Unità di Risveglio dell’ICS Maugeri Sciacca ed inizia un percorso che lo ha portato oggi a una nuova vita.

“La rete degli istituti Maugeri in Sicilia rappresenta una straordinaria ricchezza assistenziale, formativa e di ricerca che contribuisce in modo determinante al rafforzamento del nostro sistema sanitario regionale. Le attività di riabilitazione cardiologica, respiratoria e neurologica svolte in queste strutture offrono un modello di medicina territoriale di prossimità capace di garantire continuità di cura e qualità dell’assistenza ai cittadini”, ha sottolineato Salvatore Iacolino, direttore generale del Dipartimento di Pianificazione Strategica dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

Nel corso della giornata, il Presidente Esecutivo Luca Damiani e la Vicepresidente Chiara Maugeri hanno consegnato la targa alla dott.ssa Angela De Palo per i suoi 40 anni di lavoro in Maugeri. Per rendere ancor più significativo questo importante traguardo, gli Istituti del Gruppo metteranno a disposizione 60 ore di consulti gratuiti in alcune specialità a partire dal 2026 e verranno comunicate tramite i canali digitali Maugeri.