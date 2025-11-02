Sant’Alessio in Aspromonte celebra la Commemorazione dei Caduti e la Giornata delle Forze Armate

Il Comune di Sant’Alessio in Aspromonte ha celebrato con solennità la Commemorazione dei Caduti e la Giornata delle Forze Armate, in una cerimonia che ha visto la partecipazione di autorità civili, militari, associazioni d’arma e numerosi cittadini. L’iniziativa, promossa e organizzata dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Dott. Francesco Marra, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Reggio Calabria, presieduta dal Bers. Nicola Morabito, ha avuto come protagonisti il Gruppo Musicale Fanfara dei Bersaglieri, che ha accompagnato i momenti più significativi con la sua inconfondibile energia e solennità.

La giornata si è aperta alle ore 10.00 con l’Alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno d’Italia, seguiti dall’incontro tra l’Associazione Bersaglieri, il Sindaco e il Consiglio Comunale per lo scambio dei saluti istituzionali e una riflessione condivisa sul valore del ricordo e sul significato della ricorrenza.

Alle ore 10.45, la Fanfara, i Labari e le Associazioni d’Arma si sono schierati nella piazza antistante la Chiesa di Maria SS. Annunziata, dove alle ore 11.00 è stata celebrata la Santa Messa in memoria dei Caduti e per la solennità di Tutti i Santi. La celebrazione è stata officiata dal nuovo parroco, Don Natolojanahary Andoniaina.

La Fanfara si è esibita in alcuni brani nella piazza della Chiesa

Al termine della funzione religiosa, la Fanfara si è esibita in alcuni brani nella piazza della Chiesa, prima di dare avvio al corteo verso la Stele dei Caduti in Piazza Municipio, accompagnato dalle Autorità e dai cittadini.

All’arrivo in piazza, l’ingresso di corsa della Fanfara è stato salutato da un lungo applauso. La “Canzone del Piave” ha accompagnato la deposizione della corona d’alloro al Monumento, scortata dai Bersaglieri Gianfranco Calabrò e Domenico Albanese. Dopo la benedizione di Don Andoniaina e la lettura della Preghiera per la Patria, sono stati resi gli onori ai Caduti di Sant’Alessio in Aspromonte con il Silenzio eseguito dal Capo Fanfara, Bersagliere Giovanni Romeo.

Nel suo intervento conclusivo, il Sindaco Dott. Francesco Marra ha rivolto un sentito ringraziamento ai cittadini per la partecipazione, agli Amministratori per la collaborazione e all’Associazione Nazionale Bersaglieri per la presenza.

Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di tramandare ai giovani il significato di questi momenti di memoria collettiva:

“Quel monumento e quei nomi incisi nella pietra – ha detto il Sindaco – ci ricordano il sacrificio di uomini che hanno combattuto per donarci la libertà. È nostro dovere trasmettere alle nuove generazioni questi valori fondamentali, affinché la memoria non venga dispersa e la nostra storia non cada nell’oblio.”

Il Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Reggio Calabria, Bers. Nicola Morabito, ha espresso a sua volta un ringraziamento al Sindaco, all’Amministrazione comunale e alla cittadinanza per l’accoglienza e la partecipazione, sottolineando il legame di stima e collaborazione che unisce l’Associazione al Comune di Sant’Alessio in Aspromonte.

La manifestazione si è conclusa con una serie di brani bersagliereschi eseguiti dalla Fanfara, che hanno portato gioia ed entusiasmo tra i presenti, regalando un momento di grande emozione e orgoglio collettivo.

L’evento ha rappresentato per Sant’Alessio in Aspromonte un’importante occasione di unità, memoria e partecipazione civica, nel segno dei valori di libertà, servizio e amore per la Patria che i Bersaglieri, con la loro storia e tradizione, continuano a tramandare alle nuove generazioni.