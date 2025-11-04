Sangue cordonale, la Sicilia è leader in Italia! Record di donazioni e prestigioso riconoscimento a Berlino | DETTAGLI

Meraviglioso primato per la Sicilia, leader in Italia per la raccolta del sangue cordonale e la produzione di emocomponenti ad uso non trasfusionale a beneficio di tanti pazienti. Nell’isola sono state donate 1.924 unità di sangue cordonale, e recuperate per l’82% per poi essere trasformate in emocomponenti.

La Banca del sangue cordonale siciliana è impegnata in un grande progetto che potrebbe modificare la storia trasfusionale in neonatologia nel mondo, e ha ricevuto un premio come secondo miglior abstract al congresso internazionale di Berlino Costem 2025 per l’utilizzo di collirio da sangue cordonale in pazienti affetti da Gvdh oculare, dopo il trapianto di cellule staminali emopoietiche. Il cosiddetto trial prevede l’utilizzo dei globuli rossi dalla raccolta del sangue sangue cordonale allogenico per la terapia trasfusionale di neonati pretermine.

Il dirigente generale Dasoe Giacomo Scalzo e il direttore del centro regionale sangue Maria Luisa Ventura hanno evidenziato “l’importanza di una raccolta uniforme del sangue cordonale in tutti i punti nascita del territorio siciliano che consenta di offrire emocomponenti con caratteristiche uniche e irripetibili ai fini dei trapianti, trasfusioni e medicina rigenerativa”. “Tali risultati – ha evidenziato Scalzo – sono un motivo di orgoglio per tutti gli operatori sanitari dei punti nascita del territorio siciliano che con il loro impegno e la loro professionalità hanno reso possibile la raccolta e l’utilizzo del sangue cordonale donato da giovani coppie che, nel momento più gioioso della loro vita hanno donato una speranza di cura a tanti pazienti”