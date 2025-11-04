Rubava auto tra Pizzo e Vibo Marina: arrestato 43enne di Rosarno

I Carabinieri della Stazione di Pizzo, con il supporto della Tenenza Carabinieri di Rosarno, hanno arrestato un 43enne residente a Rosarno, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia. Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa condotta dai militari della Stazione di Pizzo, che ha consentito di individuare l’uomo come presunto autore del furto di tre autovetture commesso tra il 9 maggio e il 12 giugno scorsi nei territori di Pizzo e Vibo Valentia Marina. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Rosarno, come disposto dal G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia su richiesta della Procura della Repubblica del Capoluogo.