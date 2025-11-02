Risultati 6ª Giornata Serie B Interregionale: la Viola riposa e succede di tutto! | CLASSIFICA

I risultati della 6ª Giornata di Serie B Interregionale e la nuova classifica: la Viola riposa, ma il turno è ricco di sorprese! Ragusa in vetta tallonata da Messina e Monopoli, colpo Molfetta a Matera, Rende si prende il derby contro Catanzaro

Pallone Basket
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

La Viola riposa nella 6ª Giornata di Serie B Interregionale, ma le sorprese nel turno non mancano. Ragusa non stecca contro un’agguerrita Barcellona e si prende la 5ª vittoria stagionale e la testa, solitaria, della classifica. Alle sue spalle si forma un gruppone di 5 squadre a quota 8. Brilla Messina: la squadra di coach Sidoti batte Brindisi, sorpresa di questo inizio di stagione, e sale a quattro successi stagionali. Monopoli ha vita facile contro Bari, mentre Molfetta batte e aggancia Matera.

Milazzo, prossima avversaria della Viola, supera con un netto +20 Castellaneta (che nel turno precedente aveva battuto i neroarancio) e aggancia proprio i reggini a quota 6. In coda due sorprese: primi due punti per Mola che vince a Corato; primi due anche per Rende che si prende il derby calabrese contro Catanzaro.

Risultati 6ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 2 novembre

Ore 18:00

Messina-Brindisi 70-62
Corato-Mola 73-74
Rende-Catanzaro 98-96
Matera-Molfetta 82-86
Ragusa-Barcellona 86-80
Monopoli-Bari 83-74

Ore 18:30

Milazzo-Castellaneta 98-78

Riposava: Viola

Classifica Serie B Interregionale Girone F

  1. Ragusa 10
  2. Messina 8*
  3. Monopoli 8*
  4. Matera 8
  5. Molfetta 8
  6. Brindisi 8
  7. Milazzo 6
  8. Viola 6*
  9. Castellaneta 6*
  10. Catanzaro 4
  11. Corato 4
  12. Barcellona 2
  13. Mola 2*
  14. Bari 2
  15. Rende 2*

* Turno di riposo già osservato

Calendario 7ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Sabato 8 novembre

Ore 18:00

Brindisi-Rende

Domenica 9 novembre

Ore 18:00

Molfetta-Messina
Viola-Milazzo
Castellaneta-Corato
Mola-Ragusa
Barcellona-Matera
Catanzaro-Monopoli

Riposa: Bari

