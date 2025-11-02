Risultati 6ª Giornata Serie B Interregionale: la Viola riposa e succede di tutto! | CLASSIFICA

La Viola riposa nella 6ª Giornata di Serie B Interregionale, ma le sorprese nel turno non mancano. Ragusa non stecca contro un’agguerrita Barcellona e si prende la 5ª vittoria stagionale e la testa, solitaria, della classifica. Alle sue spalle si forma un gruppone di 5 squadre a quota 8. Brilla Messina: la squadra di coach Sidoti batte Brindisi, sorpresa di questo inizio di stagione, e sale a quattro successi stagionali. Monopoli ha vita facile contro Bari, mentre Molfetta batte e aggancia Matera.

Milazzo, prossima avversaria della Viola, supera con un netto +20 Castellaneta (che nel turno precedente aveva battuto i neroarancio) e aggancia proprio i reggini a quota 6. In coda due sorprese: primi due punti per Mola che vince a Corato; primi due anche per Rende che si prende il derby calabrese contro Catanzaro.

Risultati 6ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 2 novembre

Ore 18:00

Messina-Brindisi 70-62

Corato-Mola 73-74

Rende-Catanzaro 98-96

Matera-Molfetta 82-86

Ragusa-Barcellona 86-80

Monopoli-Bari 83-74

Ore 18:30

Milazzo-Castellaneta 98-78

Riposava: Viola

Classifica Serie B Interregionale Girone F

Ragusa 10 Messina 8* Monopoli 8* Matera 8 Molfetta 8 Brindisi 8 Milazzo 6 Viola 6* Castellaneta 6* Catanzaro 4 Corato 4 Barcellona 2 Mola 2* Bari 2 Rende 2*

* Turno di riposo già osservato

Calendario 7ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Sabato 8 novembre

Ore 18:00

Brindisi-Rende

Domenica 9 novembre

Ore 18:00

Molfetta-Messina

Viola-Milazzo

Castellaneta-Corato

Mola-Ragusa

Barcellona-Matera

Catanzaro-Monopoli

Riposa: Bari