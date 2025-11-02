Risultati 6ª Giornata Serie B Interregionale: la Viola riposa e succede di tutto! | CLASSIFICA

La Viola riposa nella 6ª Giornata di Serie B Interregionale, ma le sorprese nel turno non mancano. Ragusa non stecca contro un’agguerrita Barcellona e si prende la 5ª vittoria stagionale e la testa, solitaria, della classifica. Alle sue spalle si forma un gruppone di 5 squadre a quota 8. Brilla Messina: la squadra di coach Sidoti batte Brindisi, sorpresa di questo inizio di stagione, e sale a quattro successi stagionali. Monopoli ha vita facile contro Bari, mentre Molfetta batte e aggancia Matera.
Milazzo, prossima avversaria della Viola, supera con un netto +20 Castellaneta (che nel turno precedente aveva battuto i neroarancio) e aggancia proprio i reggini a quota 6. In coda due sorprese: primi due punti per Mola che vince a Corato; primi due anche per Rende che si prende il derby calabrese contro Catanzaro.
Risultati 6ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Domenica 2 novembre
Ore 18:00
Messina-Brindisi 70-62
Corato-Mola 73-74
Rende-Catanzaro 98-96
Matera-Molfetta 82-86
Ragusa-Barcellona 86-80
Monopoli-Bari 83-74
Ore 18:30
Milazzo-Castellaneta 98-78
Riposava: Viola
Classifica Serie B Interregionale Girone F
- Ragusa 10
- Messina 8*
- Monopoli 8*
- Matera 8
- Molfetta 8
- Brindisi 8
- Milazzo 6
- Viola 6*
- Castellaneta 6*
- Catanzaro 4
- Corato 4
- Barcellona 2
- Mola 2*
- Bari 2
- Rende 2*
* Turno di riposo già osservato
Calendario 7ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Sabato 8 novembre
Ore 18:00
Brindisi-Rende
Domenica 9 novembre
Ore 18:00
Molfetta-Messina
Viola-Milazzo
Castellaneta-Corato
Mola-Ragusa
Barcellona-Matera
Catanzaro-Monopoli
Riposa: Bari