Riparte “KlausCondicio”, il salotto web di Klaus Davi: subito un grande ospite

Lo ‘storico’ salotto web di Klaus Davi riparte sulla piattaforma di YouTube. Il primo ospite sarà Edmondo Cirielli, viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Campania. ‘KlausCondicio’ è un talk che ha ospitato più di 500 fra politici, magistrati, personaggi della cronaca, dello spettacolo e dello sport.

Gli scoop non si contano: dal “Mangano è un eroe” scandito da Marcello Dell’Utri a più riprese ad Antonio Ingroia che svelò la storia del boss omosessuale di Cosa Nostra Usa John “Johnny Boy” D’amato, dagli attacchi a Michela Murgia da parte del candidato del centrodestra in Sardegna Paolo Truzzo al generale Mauro Del Vecchio che definì i gay inadatti a fare i militari, da Giorgia Meloni ancora ministro del governo Berlusconi al procuratore Nicola Gratteri che parlò della presenza di boss della ‘Ndrangheta omosessuali, da Vittorio Sgarbi che confessò che un prete tentò di sedurlo fino a Mario Borghezio che propose di mandare gli ‘ndranghetisti a combattere l’Isis, e molti altri. L’intervista a Cirielli sarà online lunedì 3 novembre.