Riforma giustizia, inizia la raccolta firme per il referendum: ecco quante ne servono

Inizia nella serata odierna la raccolta firme dei senatori per il referendum confermativo sulla riforma della Giustizia promossa dal ministro Nordio. Le forze di Maggioranza e quelle di Opposizione, si riuniranno alle 17.30 in Sala Pannini, al Senato, per depositare la firma per indire la consultazione popolare. Il numero minimo di richieste per portare gli italiani alle urne, probabilmente tra marzo e aprile, è pari a 41 firme, ovvero un quinto degli eletti a Palazzo Madama.

Alle 17.30 sono intanto attese in Aula le comunicazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che riferirà della richiesta di referendum ricevuta dai gruppi parlamentari. La raccolta delle firme proseguirà fino al termine dei lavori di oggi, intorno alle 20 e sarà ripresa domani e dopodomani, a partire dalle 10:00 e fino alle 20:00.