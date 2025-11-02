Regionali Puglia, Conte: “il Governo sa fare solo annunci”

Foto Ansa

“Sul piano degli annunci il governo va fortissimo, sul piano delle promesse elettorali che poi sono state completamente disattese”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, questa mattina a San Giovanni Rotondo in vista delle elezioni regionali in Puglia.Qui – ha sottolineato Conte – c’è da lavorare molto concretamente. C’è da lavorare per i bacini idrici, soprattutto per l’agricoltura, per i depuratori, per cercare assolutamente di attivare dal Molise e dalla Basilicata una continuità per quanto riguarda la produzione e la fornitura idrica che venga a sopperire alle tradizionali carenze della Puglia”.

“E ovviamente un piano importante, una strategia importante sarà evitare le perdite idriche che sono assolutamente superiori alla media“, conclude Conte.

