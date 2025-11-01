Regionali Puglia, Conte: “Decaro migliore interprete del nostro progetto politico”

“Abbiamo ritenuto, valutando ovviamente le condizioni concrete e politiche, che Decaro fosse il migliore interprete per questo progetto politico. E qui vedete anche la generosità del Movimento che non pensa solo a se stesso, perché avevamo anche risorse interne e assolutamente validissime”. E’ quanto ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte a Bari per un tour elettorale in vista delle elezioni regionali in cui il M5S sosterrà il candidato presidente del centrosinistra Antonio Decaro.

“Noi siamo usciti da una giunta regionale dove eravamo assolutamente con posti anche di rilievo, con assessorati. Abbiamo fatto un sacrificio per dare un segnale e per essere coerenti rispetto ai cittadini. Quando prendiamo un impegno e diciamo che garantiamo legalità e trasparenza – ha concluso – per noi non sono chiacchiere. Quel sacrificio che abbiamo fatto ieri oggi ci ripaga del protagonismo che abbiamo in questo progetto politico”, conclude Conte.