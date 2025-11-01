Regionali Campania, Martusciello a Somma Vesuviana per l’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia

“Pensiamo a quanto non è stato fatto dalla Regione Campania per la sanità campana in termini di organizzazione dei servizi e pensiamo a quanto non è stato fatto anche sul trasporto”. Lo ha affermato Fulvio Martusciello, Coordinatore Regionale di Forza Italia, Europarlamentare e capodelegazione al Parlamento Europeo, inaugurando a Somma Vesuviana, con il Senatore Francesco Silvestro, la nuova sede di Forza Italia e l’apertura ufficiale della campagna elettorale dei candidati regionali Giusiana Guerra e Massimo Pelliccia, candidati alle Regionali del 23 Novembre nella lista di Forza Italia. L’evento è stato organizzato da tutto lo stato maggiore cittadino di Forza Italia, formato da Antonio Granato, ex Presidente del Consiglio Comunale e segretario cittadini di Forza Italia e dagli ex consiglieri uscenti, Vincenzo Piscitelli, Angelo De Paola, Emanuela Pardo. Presente l’ex vicesindaco Mauro Polliere.

“Ringrazio anche tutti gli amministratori e cittadini che hanno voluto essere con noi. La partecipazione e l’affetto dimostrato ci riempiono di orgoglio e ci spingono a fare sempre di più, con passione, serietà e amore per tutto il territorio campano. Abbiamo tanto da lavorare. Non possiamo dire “lascia che sia”. Il mio appello è un appello al voto – ha affermato Giusiana Guerra, candidata al Consiglio Regionale della Campania nella lista di Forza Italia a sostegno di Edmondo Cirielli Presidente – e a votare non l’amico, il parente, ma votare con spirito di causa, con serietà e per cambiare davvero. La politica la fanno le persone e possiamo cambiare la realtà campana solo se ci si impegna in prima persona. Io mi sono candidata solo per il bene comune”.