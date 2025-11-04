Regionali Campania, Cirielli: “il lavoro è emergenza più grave dopo la sanità”

“Ci sarà un tavolo permanente e costante con i sindacati e con le associazioni di categoria per affrontare le tematiche. Dunque un metodo di confronto costante perché il lavoro è, dopo la sanità, l’emergenza più grave della nostra regione”. E’ quanto ha detto Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Campania, oggi ha incontrato la Uil.

Cirielli ha sottolineato la necessità di “creare lavoro: la Campania ha l’indice di disoccupazione più alto e tra i peggiori in Europa ed ha l’indice di occupazione giovanile e femminile più basso. Noi –ha aggiunto – rilanceremo l’intervento finanziario a favore delle aziende perché per parlare di lavoro bisogna innanzitutto crearlo”. Cirielli ha inoltre evidenziato che “la Campania è stata l’unica regione a non aver cofinanziato la Zes e noi invece utilizzeremo i tanti fondi europei non spesi, cifre davvero imbarazzanti”.